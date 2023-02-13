民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

▲民進黨質疑林明溱過去擺爛縣政。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對南投縣二選區立委補選，民進黨新聞部主任暨發言人張志豪、發言人黃彩玲13日舉行記者會，批評國民黨候選人林明溱在縣長任內無力移除草屯垃圾堆積，擺爛全南投縣的垃圾問題，就連最基本的學校設施整修也做不到，「這樣的人還有資格參與立委補選嗎？」此外，林明溱一直吹噓花數億元蓋天空步道、天空塔、秀泰影城、蓋國民運動中心，但是光是連替學校設施整修的10、20萬配合款都拿不出來，請問這樣的人，真的是有心為縣民服務嗎？

黃彩玲表示，祝林明溱前縣長生日快樂，他昨天許願的內容，讓我們看見父愛的偉大，為了幫兒子找工作、不惜違背自己說的話，再度參選，提醒林明溱，選舉不該為一己之私，不該只是為了幫兒子，希望林前縣長可以放過南投人，放過他已經把持30年的南投政壇。

黃彩玲指出，去年12月25日，林明溱表示南投縣立委補選「他不會再參選」，即便最終未提名他的兒子林儒彬，他也會團結對外，守住南投這一席，然而，11天後，林明溱馬上背信、「代子出征」卡位，原來他口中的年輕人就是他兒子林儒彬，林明溱參選任期只剩下8個月的立委，選完還有一票30元的選舉補助款，難道這又是林明溱要幫兒子再買一棟別墅的基金？

黃彩玲進一步表示，林明溱2天前在Facebook上寫到鹿谷鄉鳳凰谷鳥園，經營成本高、入園遊客不足、年年虧損，所以他認為，應該交由南投縣政府管理，請問林明溱，縣長當了8年，到現在才發現鳳凰谷鳥園連年虧損嗎？而現在的縣長許淑華，過去在南投當了8年的立委，「請問你們一起為南投做了什麼？沒人發現鳥園已經變蚊子館，還提出來當政見？」

張志豪痛批，當民進黨候選人蔡培慧辛苦勤走基層向選民拜託時，林明溱在地方上大唱生日快樂歌，旁邊還站著兒子，他的心中難道只有黨意和自己的私利，沒有南投人應該有的利益？林明溱過去擺爛不解決竹山鎮的垃圾問題，去年就在地方座談會時嗆竹山垃圾自己處理，引發竹山鄉親不滿，從2020年草屯垃圾山起火後，陸續又發生名間、南投垃圾山自燃火警，去年12月3日，南投市臨時垃圾堆置場也發生火燒垃圾山事件，種種事件，只突顯出林明溱的擺爛不作為，反而是過去擔任行政院中部辦公室執行長的蔡培慧，不僅快速協調水利署、環保署要解決火燒山問題，還爭取到3億經費，要把垃圾山搬走。

張志豪表示，教育是國家的根本，窮不能窮孩子，2021年蔡培慧在擔任行政院中部辦公室執行長時，接到民眾的請託，希望能幫忙爭取南投學校設施修繕，蔡培慧馬上處理也爭取到國教司9成的經費，只需要林明溱縣府出10%、大約20萬的配合款，但林明溱卻不願意出，「請問這不是為政黨私利、政治鬥爭嗎？林明溱的心中只有政黨私利，沒有南投孩子。」

張志豪進一步表示，蔡培慧替南投爭取這麼多預算，中央在南投縣的前瞻建設補助近400億元，包含中興大學進駐中興新村10億元、穩定供水和防災親水318億元、鐵公路建設96億元，而林明溱縣長過去在蘇貞昌院長任內，一次都沒有出席向中央爭取前瞻經費。

為此，張志豪質疑，林明溱過去當縣長時8年就這麼擺爛，在他縣長8年任內無法解決的事情，我們要如何相信如果林明溱當選立委，未來8個月能夠把過去的積弊、擺爛一次解決？如何期待他會為南投人與南投孩子爭取更多的經費與建設？