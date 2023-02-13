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蕭美琴返台閉門茶敘　何志偉揭談話3重點

▲▼駐美代表蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

駐美代表蕭美琴近日返台述職，13日應邀前往立法院，與外交及國防委員會立委閉門茶敘。對於談話內容，與會的民進黨立委何志偉透露有3項重點，而蕭美琴也帶來美國的重要資訊，就是近年興起的「Not today」，要給中國解放軍「天天都不是今天」的概念。

何志偉說，茶敘中討論的重點包括台灣與美國正在進行的「台美21世紀貿易倡議」談判有一定進度，也是各國討論中速度超前的；第二，美國國會先前通過國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元金援，雙方仍在密切討論中；最後，去年有30幾位美國國會議員來台灣，台美關係有長足進展，今年應該只會更多。

何志偉認為，美國這幾年來的戰略逐漸清晰，像是台灣其實很有實力，蕭美琴也有提到「發現金」議題，而美國人看中國大陸的角度，對台灣的安全來講，從能力、意願看這件事情，重點是台灣能力提升，去年他在美國、日本在跑，總共見了超過100位的兩國國會議員，重點都是在「台灣要提升自己的能力」。

何志偉舉例，美國國會就國防軍援要撥款給台灣一事，也是代表美國要開始進入戰略清晰的態度，同時台灣要提升自我防衛意願、能力，台海更能夠安定。

至於美國的「Not today」，何志偉表示，就是要清晰告訴中國，不是今天，每一天都不該來、每一天都不該有動作，這也是一種訓話。像是蕭美琴看待國際政治，這件事跟養貓有點像，不能夠叫貓不做什麼、但可以讓牠往計劃中行動，也許這樣比喻國際政治有點輕鬆，但這也是一種思維邏輯。

何志偉指出，美國的戰略趨於清晰，就是要給台灣自己也有自信，美國有做好準備要協助台灣，但要能夠處理緊急狀況的發生，台灣應該要準備的更好。

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