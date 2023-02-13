核二2號機3月停機會缺電？　洪申翰回嗆藍委：跟侯友宜說

▲台電核二廠。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨立法院黨團13日上午舉行記者會，批評蔡政府的能源政策，質疑核二2號機將在3月停機除役，恐導致電價漲等語，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰回擊說，如果國民黨不顧核安、核廢料沒地方放的問題，真的很希望核二可以運轉，應該跟新北市長侯友宜講一下，強調國際能源價格暴漲，「其實台灣的漲幅幾乎是所有國家裡面漲幅最小的」。

洪申翰今天上午在黨團記者會回應輿情說，國民黨團開記者會又是「老調重彈」，甚至不符合事實，有扭曲、造謠的狀況，例如他們說接下來會不會缺電，如果國民黨真的很在意會不會缺電，為什麼要阻擋中火燃氣機組，還阻擋三接、四接又醜化光電，如果國民黨團真的在意，應該一起監督，而不是用這種扭曲、杯葛再生能源的作法。

另對於國民黨團質疑電價議題，洪申翰直言，其實烏俄戰爭帶來全球能源價格漲幅，國際上幾乎可以用暴漲來形容，「其實台灣的漲幅幾乎是所有國家裡面漲幅最小的」，這也是為什麼這次「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案要特別編列預算補貼兩家國營公司，就是希望把物價、電價控制在一定的水準內，讓人民負擔得起，但是很奇怪，國民黨團也反對補貼電價，既要反對補貼，又要罵漲價，難道要看到台灣像國際其他國家一樣，能源價格大漲，國民黨才甘心嗎？

洪申翰說，國民黨團質核二除役會造成電價大漲，這種說法更奇怪，相較南韓現在核電佔比是27.4％，台灣的核電佔比低於10％，即便韓國的核電佔比比台灣高，但韓國的電價還是高於台灣3成5以上，因此並不是有核電電價就會比較便宜，再如法國是核電大國，核電佔比非常高，但這波電價暴漲依舊非常兇，提醒國民黨不要再拿昧於事實的資訊來老調重彈了。

洪申翰承認說，台電的虧損當然全民必須一起面對，但是處理虧損的方法，就是希望在短期內給予補貼，來去控制能源價格的波動，讓人民可以負擔得起。他說，國民黨的所作所為是矛盾的，口口聲聲說會缺電，另一隻手卻阻擋再生能源，這是非常邏輯混亂的狀況，「如果國民黨今天真的很希望核二可以運轉，不顧核廢料沒地方放，不顧核安的問題，其實應該跟你們自己的侯市長（新北市長侯友宜）說一下。」