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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨將「協調式徵召總統候選人」？　朱立倫：走對路、提對人

▲國民黨主席朱立倫赴高雄出席新春團拜。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫赴高雄出席新春團拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024暗潮洶湧，傳出目前可能採以協調為主的徵召、提名模式辦理。對此，國民黨主席朱立倫今（12）日受訪表示，國民黨要走對的路、提對的人，團結一致就能夠勝選。不過，至於自己就是那個對的人？朱立倫則說，放下自我找出最強候選人，總統、立委都是這樣原則。

國民黨總統候選人可能人選逐漸浮出檯面，呼聲較高的新北市長侯友宜遲遲未面表態，已引起黨內不耐，鴻海集團創辦人郭台銘日前也鬆口表示，「在等國民黨的一個（初選）辦法」。目前傳出黨中央可能採取協調為主的徵召、提名模式，反之辦理正式初選機會降低。

朱立倫今日前往高雄新春團拜受訪時再度重申，現重要目標是3月4日南投立委補選，昨天也在南投感謝很多縣市長過去幫忙，接下來每一位強棒縣市長，都會持續幫候選人林明溱加油。朱強調，全黨就是一步一腳印，之後再來討論總統、立委，最重要目標大家還是一樣走對的路、提對的人，團結醫治、無私無我一定能勝選。

至於黨主席本人是否就是那個對的人？朱立倫則未正面回應，僅說無私無我就是團結努力，放下自我找出最強的候選人，不管總統、立委都是這樣的原則。

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