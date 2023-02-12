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台南山上花園水道博物館櫻花怒放　百花迎春浪漫滿山

▲台南市山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，吸引大批遊客賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，吸引大批遊客賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

接連幾波寒流後，這幾天回溫催花，讓山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，每天吸引大批遊客前來賞花。

▲台南市山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，吸引大批遊客賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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館方表示，現在開始到228連假將是盛開期，歡迎民眾利用時間到距離市區最近的賞櫻秘境感受滿滿的浪漫氛圍。

▲台南市山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，吸引大批遊客賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，山上花園水道博物館是國內最大的國定古蹟，博物館區從日治時期開始，在廣闊園區種植了多樣化的植栽，包括百年羅漢松、琉球松，玉蘭花等都已經成為珍貴的自然資產，而搭配日式風格建築，2016年開始，在專家協助下於淨水池區栽種櫻花，總計栽植了超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻，以及八重櫻，每年春節前後，櫻花盛開，在民眾口耳相傳下，已成為台南市民私密賞花景點。

▲台南市山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，吸引大批遊客賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前年因受極端氣候，強降雨影響造成土石鬆軟、含水量過高，導致一百多棵櫻花樹發生病變，館方投入搶救，移除病死植株，並在中華生物科技董事長李壯源和國票綜合證券董事長洪三雄捐贈櫻花樹苗下重新補植。重現群芳爭艷場景。

▲台南市山上花園水道博物館淨水池區的櫻花開始綻放，目前沿著停車場滯洪池周遭的河津櫻花況已達6成，搭配日式風格的涼亭，以及百年大階梯，吸引大批遊客賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，由於櫻花對氣溫要求嚴格，今年因為低溫晚到，年前大概開了將近5成，最近低溫後再轉高溫，已經看到催花效果，花況約已達到7成，首波河津櫻花期預計將持續到3月上旬，接下來富士櫻、八重櫻還有吉野櫻將接力綻放，陪伴遊客迎接春天來臨。

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