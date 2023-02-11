武陵櫻花瀑布炸開！盛開期到來　5層樓高「櫻王」超吸睛

▲武陵櫻花瀑布炸開了！盛開期到來，5層樓高「櫻王」超吸睛。（圖／武陵農場提供）



記者游瓊華／台中報導

武陵農場櫻花季到來，近日已經進入最佳賞花期，場內的「粉紅櫻王」是一棵是昭和櫻，樹勢雄偉，約4、5層樓高，枝條自然垂下綿延美麗，宛如紅粉瀑布般，浪漫無比。農場表示，預計這周末周日兩天，因為逐步達到盛花期及花況良好，若氣候良好，預估會到達5500人次至6000人次之間，將是武陵櫻花季第一波的高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲遊客們忍不住在櫻花瀑布下駐足。（圖／武陵農場提供）



武陵農場副場長胡發韜表示，這棵昭和櫻推估是農場民國80年初所栽種因為立地地點佳、光線好，且日夜溫差大，成長到變成最大一棵的粉紅色櫻花，推估樹齡迄今已超過30年。

▲有一種粉，叫做武陵粉，繽紛的櫻花季更讓春日浪漫無比。（圖／武陵農場提供）



胡發韜指出，這棵「粉紅櫻王」矗立於南谷的入口花園，高大挺拔俊秀，大約4到5層樓高，約12至15公尺，擁有王者般的巨大霸氣，漂亮的櫻花樹形呈現自然的彎月綿延下垂型，有如瀑布般的粉紅色櫻花隨風搖曳，當微風飄起，更猶如「大鵬展翅」般，飛翔飄揚在空中飛舞，現場遊客都說看到這棵「武陵櫻王」就值回票價了，相信後面的花瓣飛舞、也就是俗稱的「櫻吹雪」一定很漂亮，歡迎民眾前往賞櫻。