台南廣布長照連續服務網　服務單位遴選公正公開

▲台南市社會局廣布長照連續服務網，服務單位遴選均依規定及法規辦理，秉持公正公開原則，兼顧專業品質並維持競爭機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視青銀褔利，積極布建居家式、社區式及住宿式服務資源，其中日照中心於2022年率六都之先達成「一國中學區一日照」布建目標，社會提供各類長者、家庭照顧者及失智症等多元照顧，服務據點遍及37行政區，服務單位遴選均依規定及法規辦理，秉持公正公開原則，兼顧專業品質並維持競爭機制。

社會局盧禹璁局長指出，截至目前台南市65歲以上老年人口達33萬2933人，佔總人口17.98％，台南市積極推動長照2.0各項服務，目前長照服務人數持續上升，截至目前使用長照服務人數已達3.3萬人，較2018年成長2.3倍，另依衛褔部統計至2022年底，台南市長照服務涵蓋率達76％，2021年至2022年連續2二年服務涵蓋率皆為六都第一。

社會局充實偏鄉地區之住宿式照顧資源，於北門區設置全台南市第一家依長服法成立的住宿式長照機構，已開始營運，也針對長照資源不足之六甲區、新市區、柳營區、玉井區及安定區，積極規劃住宿式長照機構，以滿足不同照顧需求。

另為協助有照顧壓力之照顧者，成立家庭照顧者支持性服務據點，並提供「失智守護布標」，供失智症長輩及家庭運用；為增加失智症患者及家屬之照顧支持，設置失智共照中心、失智日間照顧中心、失智據點等，全市包含關懷據點等業務多達20多項計畫，補助單位多達1000多家。

社會局為順利推動長照2.0服務，社會局照管中心辦理各項長照特約服務及補助，均依據衛生福利部所訂計畫及要點辦理，符合規定資格者皆可申請特約或補助，部分計畫因條件特殊，為維持服務品質及公開公平原則，採遴選評比後擇優補助。另其他社會福利服務亦依據政府採購法、衛生福利部所定各項計畫補助要點辦理公開徵選評比，增進社會福利服務之品質與效益。

社會局強調，為確保長者接受長照服務之安全性及有效性，市府對於計畫執行審查皆審慎為之，並依業務屬性各訂有執行標準，透過平時查核、督導及評鑑等機制為服務品質把關，持續為佈建質量均衡之長照服務努力。民眾若有長照需求可直接撥打長照服務專線1966洽詢，一通電話即可申請專人到府評估，緩解長照壓力。