　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情變縱火害死3歲女！媽跨年才PO窩床親密照：陪我最愛的小妖姬

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分傳出火警，年僅3歲的女童命喪火海。初步了解，女童母親游女與鄧女交往同居，但近日2人時常發生爭吵，游女有意分手，鄧不甘情變涉嫌縱火，2人也嚴重燒燙傷。游女在臉書上分享許多與3歲女兒的日常合照，今年跨年前才陪著女兒對抗感冒大病初癒，連跨年都選擇在家與女兒窩在床上，可以看出母女倆的感情非常親密。

▲▼桃園疑似縱火火警 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園民宅火警，造成一名3歲女童不幸命喪火窟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游女與涉嫌縱火的伴侶鄧女在一年前（2022年2月）甜蜜拍下婚紗照，臉書大頭照放上與鄧、女兒的合照，感情看起來相當融洽，甚至還讓鄧女還跟女兒穿著「親子裝」，貼文記錄著日常生活點點滴滴，游女曾抱怨天還沒亮女兒就吵她起床上廁所、愛踢被子，但仍寵溺地稱呼女兒「還是我最愛的小妖姬」。

今年元旦跨年，游女選擇在家陪女兒躺在床上度過，照顧生病住院一個禮拜才剛出院的她，恢復元氣的女兒也與媽媽合拍鬼臉照；去年9月一家人齊聚開心替滿3歲的女兒切蛋糕慶生，她身穿粉色公主裝、活潑好動，游女感性寫道「謝謝妳來當我的孩子、謝謝妳這麼聰明可愛」，並許下心願希望媽媽的手心肉「平安健康快樂長大」，沒想到如今卻命葬在大人感情糾葛的無情火下。

▼外婆(紅衣者)得知孫女罹難後，悲痛到癱軟，阿公也因想衝入火場救孫女遭燒傷。（圖／民眾提供）

▲▼桃園大溪火警，罹難女童外公外婆(紅衣)。（圖／民眾提供）

這起惡火發生在7日早上近10點，游女的父母正在早餐店工作，聽聞鄰居通報家中火警，急忙撇下工作趕回，當時家裡已經陷入火海，阿公一度想衝上三樓救孫女，但無奈火勢太大已無法靠近。

而在火警發生後，游女全身90%遭烈焰灼傷，逃出屋外後不顧身上劇痛，向消防員大喊求救，「救我女兒！」但警消控制火勢後，3歲的小女童已經殞命，陳屍在3樓房間內，游女送醫後有全身90%二至三度灼傷、鄧女為全身30%二至三度灼傷。

ET快訊
NIKE官網限時5折起！　熱門鞋款現省近2千
小中風後首露面！　連戰「滿頭白髮」：我已無愧國家民族
捷運站出口驚見「人生一條龍服務」！　網笑：生老病死都在這
快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨曝3Q退黨內幕
快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中
土耳其當地「0°C」！　台灣國家隊「踏雪轉機」畫面曝
快訊／警開4槍射破輪胎！　嫌犯翻車受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

高鐵左營站尿遁騙走900萬泰達幣　2詐團車手遭聲押獲准

情變縱火害死3歲女！媽跨年才PO窩床親密照：陪我最愛的小妖姬

土耳其地震傷亡增加　屏東40人救難隊整備...今晚搭機赴災區

「最喜歡姊姊了」鮮肉KTV愛撫人妻挨告　他有給錢…法官判夫敗訴

快訊／苗栗警匪追逐　警開8槍射破輪胎！嫌犯翻車輕傷

土耳其強震萬人受困零度低溫　台灣國家隊踏雪轉機衝災區畫面曝

餵安眠藥塞鐵桶丟中橫山谷　雙屍案殺人魔更一審「仍判2個死刑」

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

高鐵左營站尿遁騙走900萬泰達幣　2詐團車手遭聲押獲准

情變縱火害死3歲女！媽跨年才PO窩床親密照：陪我最愛的小妖姬

土耳其地震傷亡增加　屏東40人救難隊整備...今晚搭機赴災區

「最喜歡姊姊了」鮮肉KTV愛撫人妻挨告　他有給錢…法官判夫敗訴

快訊／苗栗警匪追逐　警開8槍射破輪胎！嫌犯翻車輕傷

土耳其強震萬人受困零度低溫　台灣國家隊踏雪轉機衝災區畫面曝

餵安眠藥塞鐵桶丟中橫山谷　雙屍案殺人魔更一審「仍判2個死刑」

張耀文／扭轉人才斷鏈「去台化」危機　首重開源和優化

杜賓犬「雙手饋機車」淡定看台東炸寒單　阿爸：牠不怕鞭炮聲

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

吹時尚風！台北郵局「兔兔郵差包小提燈」詢問爆表　領取方式曝

烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

「皮蛇」上身痛不欲生　嘉榮呼籲接種「帶狀皰疹疫苗」

同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

李國毅曝和老婆感情產生「巨大變化」　1歲愛女看到賀軍翔也叫爸　

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

嘉義情殺雙亡　20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

女大生遭男友刺死　家人「根本不知有這男的」

性侵女網友離隊　前U23國手曾打出台灣隊第1分

即／殺完女友奔桃園！男19F墜落頭身分離亡

爆乳妹賣偽藥月入百萬　嗆警「當我司機薪水加倍」

消防問是否看到落水？法院社工突跳水

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

即／差10分鐘…碧潭2女接連落水釀1死

更多熱門

相關新聞

即／台北西門鬧區大樓13樓失火　消防雲梯車搶救

即／台北西門鬧區大樓13樓失火　消防雲梯車搶救

台北市西門鬧區今（7）日下午發生火警，為一棟大樓13樓起火，消防人員獲報後緊急出動，佈水線，並以雲梯消防車搶救，最後成功救出兩名男子，暫時沒有生命危險。詳細起火原因仍有待釐清。

桃園縱火！媽90%灼傷逃出屋外：救我女兒

桃園縱火！媽90%灼傷逃出屋外：救我女兒

同居女縱火燒死3歲童！嬤悲訴「早叫她搬出去」

同居女縱火燒死3歲童！嬤悲訴「早叫她搬出去」

土耳其記者抱女童逃難　暖心安撫畫面曝

土耳其記者抱女童逃難　暖心安撫畫面曝

疑情侶吵架縱火　母逃生「3歲女兒亡」

疑情侶吵架縱火　母逃生「3歲女兒亡」

關鍵字：

桃園火警女童伴侶縱火臉書

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面