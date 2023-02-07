情變縱火害死3歲女！媽跨年才PO窩床親密照：陪我最愛的小妖姬

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分傳出火警，年僅3歲的女童命喪火海。初步了解，女童母親游女與鄧女交往同居，但近日2人時常發生爭吵，游女有意分手，鄧不甘情變涉嫌縱火，2人也嚴重燒燙傷。游女在臉書上分享許多與3歲女兒的日常合照，今年跨年前才陪著女兒對抗感冒大病初癒，連跨年都選擇在家與女兒窩在床上，可以看出母女倆的感情非常親密。

▲桃園民宅火警，造成一名3歲女童不幸命喪火窟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游女與涉嫌縱火的伴侶鄧女在一年前（2022年2月）甜蜜拍下婚紗照，臉書大頭照放上與鄧、女兒的合照，感情看起來相當融洽，甚至還讓鄧女還跟女兒穿著「親子裝」，貼文記錄著日常生活點點滴滴，游女曾抱怨天還沒亮女兒就吵她起床上廁所、愛踢被子，但仍寵溺地稱呼女兒「還是我最愛的小妖姬」。

今年元旦跨年，游女選擇在家陪女兒躺在床上度過，照顧生病住院一個禮拜才剛出院的她，恢復元氣的女兒也與媽媽合拍鬼臉照；去年9月一家人齊聚開心替滿3歲的女兒切蛋糕慶生，她身穿粉色公主裝、活潑好動，游女感性寫道「謝謝妳來當我的孩子、謝謝妳這麼聰明可愛」，並許下心願希望媽媽的手心肉「平安健康快樂長大」，沒想到如今卻命葬在大人感情糾葛的無情火下。

▼外婆(紅衣者)得知孫女罹難後，悲痛到癱軟，阿公也因想衝入火場救孫女遭燒傷。（圖／民眾提供）



這起惡火發生在7日早上近10點，游女的父母正在早餐店工作，聽聞鄰居通報家中火警，急忙撇下工作趕回，當時家裡已經陷入火海，阿公一度想衝上三樓救孫女，但無奈火勢太大已無法靠近。

而在火警發生後，游女全身90%遭烈焰灼傷，逃出屋外後不顧身上劇痛，向消防員大喊求救，「救我女兒！」但警消控制火勢後，3歲的小女童已經殞命，陳屍在3樓房間內，游女送醫後有全身90%二至三度灼傷、鄧女為全身30%二至三度灼傷。