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基北北桃平台會議登場　張善政：盼儘快推動1280月票案

▲桃園市長張善政今天受訪時針對桃北北基平台會議傍晚登場時指出，希望大家能有更進一步共識很快來推動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天受訪時針對桃北北基平台會議傍晚登場時指出，希望大家能有更進一步共識很快來推動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（11）日上午出席龜山農民節活動，會後針對傍晚在新北市登場的基北北桃合作平台會議提出看法，張善政指出，4個城市共通最大的想法，就是要打破人為行政區域邊界，塑造沒有阻礙、交通非常方便的共同生活圈，選舉時曾提出1280月票方案，今天會特別把這個月票方案提出來，希望大家有更進一步的共識，然後很快能推動。

張善政今天參加龜山農民節活動，表揚今年龜山農會優秀農民，張善政表示：「龜山農會歷史非常悠久，從其財務狀況來看，不管是存款與放款金額都非常非常傑出，且發揮丘陵地的特性，有非常好的特色農產品，像是苦茶油、綠竹筍、東方美人茶等，都是這裡的特色，我覺得龜山農會發揮在地特色，今天特別在農民節前與大家一起來感恩，也謝謝農民與農會的努力。」

▲桃園市長張善政今天參加龜山區農會農民節表揚大會，幫傑出農民頒獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天參加龜山區農會農民節表揚大會，幫傑出農民頒獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對今天傍晚在新北是登場的北北基桃的合作平台會議，張善政認為，四個城市共通最大的想法就是要打破人為行政區域的邊界，塑造一個沒有阻礙、交通非常方便的共同生活圈，我在選舉時就提出1280月票方案，結果也受到其他幾個城市迴響支持，以桃園的角度來講，今天會特別把這個月票方案提出來，希望大家能有更進一步共識，然後很快的來推動。

媒體提問市府團隊未來會如何來協助農業發展？張善政強調，自己也是農友，種了很多很多的農作物，比如像土肉桂、香蕉、蜜柚等，與農友們是一條心，在有天然災害時要能夠非常快速做災損補助，自己有申請有機認證，在此也要鼓勵農友們能朝有機方向來發展優質農業。另外在農機補助也好，青農培育方面，市府都會配合農會，加把勁來推動。

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