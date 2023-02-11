黃湯下肚和隔壁桌吵起來　對方抄菜刀...醉客聯手打成重殘

▲桃園市曾姓男子與楊姓男子於2020年9月間在中壢區某小吃店飲酒，過程中與隔桌詹姓男子口角，曾、楊2人聯手痛毆詹導致頭部與頸椎部分重傷成殘。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓、楊姓男子於2020年9月間在中壢區某小吃店用餐飲酒，曾男與隔桌詹姓男子發生言語衝突，詹心生不滿進入廚房拿2把菜刀，曾、楊見狀將詹推倒在地後聯手痛毆，導致頭部、頸椎等多處嚴重受創，送醫急救才撿回一命，其中頭部與頸椎損傷成重殘；桃園地院審理時，曾男辯稱是自衛，法官根據被害詹男等證人指控，認為曾男供詞不予採信，審結依重傷害罪判處有期徒刑8年，還可上訴；同案楊姓男子仍未到案由桃園地檢署發布通緝。

檢警調查，曾姓男子於2020年9月3日下午1時許，與楊姓男子共同在桃園市中壢區某小吃店內飲酒用餐，曾因故與隔桌詹姓男子起言語衝突，詹心生不滿，徒手拿起店內螺絲起子，經小吃店吳姓老闆娘制止，但曾仍不斷挑釁，詹惱怒進入廚房拿起2把菜刀。曾見狀竟與楊姓男子聯手，曾先推倒詹男在地，再與楊聯手痛毆詹，導致詹男頭部、臉部與頸部受傷，楊還以腳猛踢詹腹部、下體，致使詹頭皮血腫等傷害及頸椎多處嚴重創傷，其中頸椎3至7椎創傷性脊髓損傷與頭部受傷等重傷害，案經中壢警方循線拘捕曾男到案，楊男雖經檢請傳喚仍拒不到案被發布通緝。

桃園地院審理時，被告曾男坦承案發時地與告訴人衝突，矢口否認有何重傷害犯行，辯稱毆打告訴人只因保護自己，因告訴人拿菜刀攻擊他們，還怒嗆「幹XX給你死」，為自我防衛才把告訴人刀擋下來，把告訴人打暈只是不讓其繼續攻擊，沒有要傷害告訴人之犯意。

被害人則提出醫院就診資料，強調自己同時接受頸椎後位椎弓切除術與植骨手術，醫師還開立病危通知書等證明，經鑑定核發中度身心障礙證明等佐證，四肢僵硬扶杖才能行動，留下永久後遺症且無法治癒。

法官審酌，被告與告訴人之前並無過節，僅因用餐時口角，竟徒手毆擊告訴人臉、頭、頸部，使告訴人受有上開重傷害，犯罪手段兇殘，較一般傷害案件更具危險性，審結曾男依重傷害罪判處有期徒刑8年，還可上訴；同案楊男仍未到案，目前仍由桃園地檢署發布通緝。