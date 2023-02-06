元宵節禁忌多！美擊落間諜氣球　作家曝中國犯1錯弄衰自己





▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國間諜氣球飄入美國本土多日，終於在美東時間4日被美國空軍派出F-22戰機擊落。作家顏擇雅指出，間諜氣球被擊落的時間，正好是中國在過元宵節的時日，而元宵禁忌多，中國卻在此時把氣球飛過去給人弄破，等於把自己弄衰，以後大家都會記得元宵節禁忌。

顏擇雅5日在臉書發文，美國打下中國間諜氣球的時間，中國已經在過元宵節，「元宵節超多禁忌的」，其中一項是不能弄破衣服，否則就會「破財運」，但中國一個大氣球卻在此時被美國弄破，「而且是自己飛過去給人弄的。中國從此如果國運走衰，大家都會記得元宵節禁忌這件事。」

網友紛紛留言，「as u wish」、「1971年，中美乒乓外交。2023年，美中氣球外交」、「放天燈」、「顏社長好幽默」。

中國日前聲稱氣球是「民用氣候研究氣球」，但被美國國防部無情打臉，「就是偵查氣球」。氣球飄入美國本土期間，大致由西向東沿途經過多處軍事敏感地點，包括核彈發射井。

美國總統拜登下令派出戰機擊落該顆間諜氣球，軍方考量讓碎片遠離城市和居民後，決定等氣球飛到大西洋上空再予以擊落。至於F-22戰機為何「破費」發射高價的飛彈射破間諜氣球，此前另一事件中，加拿大空軍曾用戰機配備的機槍試圖阻止民用氣球飛進俄羅斯，但發射共1000多發，仍未能將體積龐大的氣球擊落，可以知道發射飛彈較能確保任務完成。