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2山友桃園鐵力庫山縱走迷路失溫　警消連夜搜救2hrs尋獲

▲徐姓與林姓男子昨天上午前往桃園市復興區鐵路庫山健走，卻因迷途受困山區，大溪警消組成搜救隊上山尋獲2人已有失溫狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲徐姓與林姓男子昨天上午前往桃園市復興區鐵力庫山健走，卻因迷途受困山區，大溪警消組成搜救隊上山尋獲2人已有失溫狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓、林姓男子昨（10）日相約攀登復興區鐵力庫山健走，原本與友人相約下午在馬寮山登山口碰面，不料卻迷路受困山區，2人直至晚間9時許仍走不到會面地點，趕緊向家人與友人求救。大溪警分局據報後會同消防共9人組成搜救小組摸黑上山救人，所幸在馬寮山登山口約300公尺處尋獲2人，2人已失溫且體力不繼，經檢視並無外傷後，順利引導護送下山。

▲徐姓與林姓男子昨天上午前往桃園市復興區鐵路庫山健走卻迷途受困山區，大溪警消搜救人員尋獲2人並護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲徐姓與林姓男子昨天上午前往桃園市復興區鐵力庫山健走卻迷途受困山區，大溪警消搜救人員尋獲2人並護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，昨晚9時許，接獲民眾報案指稱46歲徐姓男子與32歲林姓男子受困於復興區馬寮山區，警消獲報2人恐有失溫等問題，光華派出所、三光派出所立即偕同巴陵消防分隊組成9人搜救小組前往搜救。

▲徐姓與林姓男子昨天前往桃園市復興區鐵路庫山健走卻迷途受困山區，大溪警消搜救人員順利尋獲並護送2人到光華派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲徐姓與林姓男子昨天前往桃園市復興區鐵力庫山健走卻迷途受困山區，大溪警消搜救人員順利尋獲並護送2人到光華派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

搜救人員循著馬寮山區登山口搜尋，於登山口附近約300公尺處發現受困的徐姓、林姓男子，消防人員初步檢視2人並無外傷，僅有失溫與體力不繼現象，經過初步休息後引導護送2人下山，於晚間11時25分安全抵達光華派出所，員警提供泡麵、麵包等熱食供2人充飢，2人則對警消協助救援表達感謝之意，隨後則自行返家。

大溪警方呼籲，民眾若前往山區登山健走，除須掌握天候狀況外，需考量自身體能狀態，避免因體力不支受困山區發生意外，事前多一分準備，事後少一分危險。

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