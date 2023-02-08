16歲兒遭槍殺！媽媽控警諷「原住民就是要錢」　所長委屈還原對話

▲桃園大溪區16歲少年中彈亡，家屬控痛失親人還被派出所所長種族、言語歧視，所長親自回應了 。（圖／家屬提供）

記者沈繼昌、黃宥寧／桃園報導

桃園大溪區1月初發生一起死亡槍擊案，16歲少年家屬迄今仍不知愛子死因及兇嫌動機，因此致電詢問承辦的玔頂派出所，卻遭曾姓所長種族、言語嘲諷歧視，讓家屬發文痛斥「難道身為原住民就要受污辱嗎？」對此，曾姓所長對於死者家屬所指「種族歧視」及「原住民就是要錢」2大控訴，親自還原過程。

大溪分局圳頂派出所所長曾國鴻向《東森新媒體ETtoday》還原當天對話，他強調「絕對沒有歧視！」並指出，與對方沒有關係、仇隙，為何要仇視？且案子被家屬誤會消極辦案，但槍擊案發生後，分局長立刻率同派出所及偵查隊共同偵辦，2天就破案。

至於家屬指控的原住民歧視及要錢，他說，家屬致電詢問法律問題時，才反問對方是否具有原住民身份？因原住民有「原住民族法律服務中心」，因此才詢問身份；另「原住民要錢」是在對話中得知少年告別式將近，家屬可能需要喪葬費，因此才告訴對方有犯罪被害人保護協會可以請求協助。

曾姓所長最後委屈說，該槍擊案關心與同情都來不及了，而案發後也積極偵辦，絕對沒有污衊任何人身份。

▲大溪分局稍早表示，如有發現不當指責或言語，將依規定論處絕不護短。。（圖／桃園市政府提供）

全案起源於，少年小瑋（化名）的表姑於臉書發文指控：個性乖巧的16歲表侄兒，1月12日在大溪區南興里慘遭槍殺當場死亡，主嫌已落網，目前羈押於桃園地檢署，因目前案件偵辦中，其父、母親的心情非常焦慮茫然，由於2月12要舉行告別式，即將永遠要離開所有家人了，卻還不知道死因，因此在毫無管道束手無策之下，有桃園大溪分局玔頂派出所曾所長的電話，所以撥打電話給曾所長。

豈料，曾姓所長竟語帶歧視問：「請問妳們是原住民嗎？」少年母親回答「是」之後，換來電話那頭回：「難怪嘛就是要錢嘛！」讓少年母親傻眼不已。

表姑痛斥，表侄兒發生這樣的遭遇，痛失愛子的母親只是著急想知道孩子為什麼會發生這樣的事情，想替孩子找回公道，想知道實情，卻被所長輕視及羞辱，難道身為原住民就要找受這樣的污辱對待嗎，更指出少年父、母親每日看著孩子冰冷的大體，而孩子雙眼一直都沒辦法闔上。

桃園地檢署指出，1月13日報驗，經分局查得犯嫌，由外勤檢察官認犯嫌重大向法院聲押獲准，後續仍依法積極偵辦；另疑有少年犯部分，則由警方移請少年法院處理。

