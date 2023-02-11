專家1875字揭「台灣中心」不為人知的一面　粉專凌晨緊急發文

▲台灣中心執行長裘振宇。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

記者葉國吏／綜合報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，目前已經累計超過2.2萬人死亡，世界各國捐款、物資不斷湧入，長期在土耳其的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱「台灣中心」）也發起募款。不過科技專家許美華10日在臉書寫下1875字揭發「台灣中心」的內幕，甚至還有律師直指「裘振宇若未經家屬同意，重啟曾聖光募款專案，就有詐欺取財罪的嫌疑。 」引發網友熱議。對此台灣中心在11日凌晨也發文疑似回應。至於許美華發文所描述的情事，目前台灣中心尚無直接回應。

許美華文中透露，她接到網友爆料指出，台灣中心之前幫「赴烏克蘭參加志願軍不幸身亡」的阿美族勇士曾聖光募款，沒想到募款專案時間結束後卻又重啟，查證後曾聖光家屬也沒有委託協會重啟，同時也沒收到募款結束後的額外款項。

許美華透露，當時協助募款的曾聖光家屬A友人表示，聖光家屬當時看到募款金額認為已經足夠支付喪葬費用，要求協會提前結束。但協會執行長裘振宇卻以「違反合約」為由，警告家屬此舉會有嚴重的法律責任。

這只能讓聖光家屬繼續募款，最後協會還要求家屬只能「實報實銷」請款，甚至執行長裘振宇還要求家屬返台要開記者會，對外宣傳協會善舉，讓想要低調的家屬相當為難。最後聖光家屬找到黃姓立委陳情跟律師出面處理，該律師甚至提醒「裘振宇若未經家屬同意，重啟曾聖光募款專案，就有詐欺取財罪的嫌疑。 」最後協會才同意把募款所得全數交給家屬。

▲25歲台灣阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參軍陣亡。（圖／翻攝自曾聖光臉書）

許美華表示，她知道這篇文章曝光勢必會引起騷動，但希望善款運作能夠公開透明、接受社會大眾檢視、監督，讓捐款人心安。

這篇文章也引此網友兩派論戰，有人支持留言「我從不相信什麼財團法人還是個人發起的募捐，只相信外交部與衛福部」、「希望裘振宇在承擔這筆龐大金額的同時，也能明白自己所背負的責任，正面看待外界的質疑與批評 ~ 期待 。」

對此，「臺灣雷伊漢勒世界公民中心」臉書粉專在11日凌晨貼文，指出已經有兩位同事不眠不休病倒了，「沒有預先準備、沒有事前訓練，有的，只是照顧人的自覺與責任。」台灣中心文中表示，也許有思慮不周，也許有待改善「有難的人就是難民；難民，就是台灣中心要照顧的人！」、「台灣中心加油！」