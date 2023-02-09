土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2周

▲災民低溫圍在一起取暖，令人看了揪心又心疼。（圖／翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心）



網搜小組／劉維榛報導

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8世紀強震，超過1.5萬人罹難，傷者近5.8萬人。而位處邊界處的「台灣雷伊漢勒世界公民中心（下稱台灣中心）」是7年前所興建，如今成了災民的庇護堡壘，每當有餘震發生，就有大批人湧入，因為他們知道「台灣人蓋的房子不會倒！」

一名網友在Dcard自稱是「關鍵評論網」的編輯群，她提到這次土耳其發生強震，許多建築紛紛倒塌的原因，「因為它們都是在1997年泡沫經濟時所蓋，許多品質都是粗製濫造，遇到芮氏規模7以上的大地震，『一定會倒』」。

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而位在土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒市（Reyhanli）的「台灣中心」於2020年9月完工。當初是由建築系教授裘振宇所發起，在台人愛心出資下興建，是一個幫助敘利亞難民重建生活的跨國組織。

事實上，7年前興建台灣中心時，組織就決定不找當地的營造廠，另採用軍事混凝土牆製造，因此6日強震加上餘震以來，至今沒有任何損傷。

裘振宇教授同時也是台灣中心的執行長，他表示，「每晚約有300至400位民眾前來過夜，每次發生餘震，就會有大批居民湧入，因為他們知道『台灣中心不會倒』！」

▲台灣中心成為災民最強的後盾。（圖／翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心）



不過當地物資匱乏，台灣中心內有大量的敘利亞人與土耳其人，多為婦女和小孩，物資狀況只能再撐1至2個禮拜。裘振宇喊話，如果每個月能籌到420萬台幣，最多預估可以容納3000位民眾，但目前除了物資不夠，也擔心資源分配永遠都是問題。

裘振宇說，因為當地的土耳其態度變得比較挑釁，更質疑「為何這時候物資要給敘利亞人而不是土耳其人？」對此，裘振宇直言，也不知道能做多久，但就做到最後一刻。

實際查看「臺灣雷伊漢勒世界公民中心」的臉書粉專，8日最新貼文中指出，「等到了！就在現在雷伊漢勒市政府送來了一袋又一袋的毛毯！今天入夜預計會到零下4度，有了毛毯，至少能保暖了」、「至少身邊有自己的親人、至少有一個屋簷可以擋風遮雨、至少在這裡任何國籍的人都是被歡迎的」。

若想替災民盡一份心力，「台灣雷伊漢勒世界公民中心」捐款管道如下：

►郵局劃撥資訊：

勸募字號：北市社團字第1113147642號

郵局劃撥帳號：50462431

戶名：國際人道建築與教育協會裘振宇

►銀行轉帳：

台灣銀行（004）松山分行

帳號：064001060956

戶名：社團法人國際人道建築與教育協會