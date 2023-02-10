百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

▲金唐殿蕭壠香科，百足真人蜈蚣陣應園區之邀，首次遶行園區祈福，這也是1906年蕭壠糖廠啟用，1百多年來百足真人首度進入園區祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蕭壠文化園區臺南藝陣館成立以來，以民俗信仰、香科與藝陣為題，與在廟宇深度交陪，今年為癸卯年適逢3年1次的金唐殿蕭壠香科，百足真人蜈蚣陣應園區之邀，首次遶行園區祈福；這也是1906年蕭壠糖廠啟用，1百多年來，百足真人首度進入園區祈福。

這項活動除顯現園區與當地信仰特色的連結性，更以傳統宗教信仰與當代藝術符碼的融合，顯示多層文化相互交織的意義。

百足真人共計108節，每節的板凳上有108位扮演神明且年齡為2歲至12歲不等的兒童進行乘坐，代表36天罡及72地煞。隨著鑼鼓喧天環繞著佳里區的大街小巷及交陪的宮廟祈福；民眾追隨「蜈蚣」遶行的路線，已經成了蕭壠香科的奇景之一，2月10日蜈蚣陣特地繞行園區並且駐足，園區還依傳統習俗準備香案，迎接蜈蚣陣的到來。

蜈蚣陣有一特別的趣味，乘坐在蜈蚣陣的孩童們以天女散花的方式，撒出大把大把的平安糖，讓園區有如辦起了一場糖果嘉年華相當具有趣味性，且糖果代表著「吃平安」，遊園的遊客、當地居民及鄰近的幼兒園、小學及中學師生也一同參與追蜈蚣的盛會，讓園區感受到蕭壠香科帶來的喜慶氣氛。

除了追隨蜈蚣陣以外，園區也徵得廟方同意，安排最具代表性的活動「鑽蜈蚣腳」，現場民眾匍匐在地上跪拜成一長排，隨著蜈蚣陣一路走過，也代表將身上不好的氣場一併帶走，有消災解厄運、得保平安之意，金唐殿也特地準備平安符在現場發放，期望迎蜈蚣的大小朋友們一路平安健康。

台南市文化局表示，傳統信仰擁有豐沛的動能，本次透過香科年活動規劃，連結在地庄廟資源，執行友廟交陪精神，利用「交陪」搭起當代藝術與在地文化的橋梁，使宗教民俗、藝陣文化、香科儀禮成為不同的觀賞主題，更展現計畫豐富深耕之推廣效果。相信在藝術文化無限的可能性下，可以持續展開當代藝術與傳統藝陣的對話，協力共構出民俗與藝術的文化共融。