「兔Gether」年年有「魚」遊台南　走春祈福健康踏青樂活旺兔順

▲台南各式行春活動遍地開花，台南市觀旅局歡迎全國大小朋友們來台南走春祈福、健康踏青。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南各式行春活動遍地開花，台南市觀旅局歡迎全國大小朋友們來台南走春祈福、健康踏青，想找活動資訊可以直接搜尋「台南行春」一站查詢。

台南市長黃偉哲表示，台南全區有37個行政區，每區都有值得全國遊客行春遊玩的景點，除了繁華熱鬧的城區，還能到濱海區域大啖海味，以及走入山區享受林間靜謐。特別推薦大家可以到虎頭埤風景區享受漫步綠林道、暢遊森呼吸，加上去年底甫完成的全齡式地景遊憩場，大小朋友在這裡都可以玩得盡興！此外，觀旅局現正於虎頭埤風景區展出高五米超Q大型氣球公仔「魚頭君」，展期將至元宵節(2/5)，歡迎全國魚迷們到新化虎頭埤與魚頭君一起Give me Five打卡拍照！祝福全國朋友們新的一年旺兔順利！

觀旅局郭貞慧局長表示，台南旅遊一直是全國旅遊熱區的關鍵字，這幾年擔任台南觀光吉祥物的魚頭君透過與統一獅聯合應援，以及出席日本各地大型觀光推廣活動，知名度越來越高，為了讓大家在過年期間討個好兆頭，特別於新春連假期間在虎頭埤風景區設置高5米的魚頭君大型氣球，遊客從大門口就可以一眼看到魚頭君面對正門「比兔」(手勢比YA)迎賓，要祝福大家「年年有餘(魚)」。

而虎頭埤從去年11月開放的「全齡式地景遊憩場」，有溜滑梯、攀爬遊具之外，還有一個迷你的滑草坡道(滑草板須自備)，非常適合家長帶小朋友來放電，遊樂場鄰近湖濱景色優美，也可拍張網美照，現場還有提供洗手腳設備十分貼心。

最重要的是，來虎頭埤跟魚頭君拍照還可以參加抽獎活動，只要到魚頭君IG官方粉絲團活動貼文留言(@2位好友 @tainantravels #魚頭君年年有餘 #虎頭埤風景區)就可以參加抽獎活動，獎品有價值有約500元的「年年有魚大禮包」或「魚頭君布偶」，留言活動至2/5截止，將於2月6日抽出總計12名幸運兒。快來跟吉祥物魚頭君兔gether「比兔」(手勢比YA)開心一整年！



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