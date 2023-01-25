新年保平安　南消三大隊辦兔發吉祥Happy to蕭壠防火宣導

▲台南市消防局第三救災救護大隊，特於蕭壠文化園區辦理2023年度119擴大防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

玉兔躍臨2023年，民眾新年保平安，台南市消防局第三救災救護大隊，特於25日下午1時至4時在蕭壠文化園區辦理2023年度119擴大防火宣導活動「2023兔發吉祥-Happy to 蕭壠防火宣導」。

這次擴大防火宣導活動內容有消防神射手(水滅火器射水)、與死神拔河(CPR & AED操作學習)、cosplay 消防員(消防著裝體驗)、水帶保齡球(甩水帶體驗)與專業器材展示(雲梯車、器材車體驗)等關卡，教導民眾急救CPR、滅火器與水帶打保齡球等體驗遊戲，並展示消防雲梯車與消防器材車供民眾合照自拍，吸引人潮參觀體驗展開序幕。

市民朋友於春節期間全家出遊時一起來佳里糖廠走春，同步體驗動感消防樂趣，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。第三大隊陳博文大隊長強調，「多一分防災準備，少一分財產損失」，唯有落實防災觀念，才能將災害損失降到最低，藉由擴大防火宣導，讓民眾學習防火、防災及逃生技能，不斷充實自身防災意識，強化災害應變技能，進而保障生命財產安全。

黃偉哲市長提示，在農曆春節期間防災意識仍然不可鬆懈，透過實際體驗讓小朋友對消防知識與技能更深入的認識，也讓在旁協助的家長，對防災觀念有所增長，透過實際操作，讓知識化為身體記憶，加深防災觀念。

消防局李明峯局長表示，春節期間消防局仍繼續為市民安全把關，再次強調人離火熄之重要觀念，並持續加強宣導各項用火用電安全相關知識，同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好之通風以確保居家一氧化碳安全。