租金補貼資格下修到18歲　「大一新生就可申請」最快6、7月開辦

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快訊／租金補貼「大一新生就可申請」　資格下修18歲：最快6、7月開辦

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

面對房價高漲的問題，政府積極研擬對策解決，盼能降低民眾滿足「住」的需求負擔。內政部次長花敬群10日接受媒體專訪時表示，2024年底有望超過8年20萬戶的社宅目標，加上包租代管、租金補貼等，獲政府協助社會宅涵蓋率可達7成；另外，租金補貼的申請資格，也預計比照《民法》修法，調降到18歲，代表大一新生就可以申請，預計最快6、7月開辦。

針對目前的社宅政策與興建進度，花敬群在接受《自由時報》「官我什麼事」節目專訪時說，總統蔡英文上任後，直接興建的社宅截至去年底，約推動7.1萬戶；包租代管的社會住宅，大概完成5.8萬戶，合計起來約13萬，「也就是8年20萬戶社會住宅的目標，現階段已經推了13萬戶」。

花敬群表示，以這幾年培養的量能，包含政府蓋社宅的量能，跟民間業者來媒合的包租代管量能，「我們預計接下來2年，大概每年可以直接興建再推動2萬戶，包租代管有機會每年超過3萬戶」，所以2年後 2024年底，預計會超過8年20萬戶的這個目標。

另外，租金補貼部分，花敬群說，租金補貼目標要做到50萬戶，若再加上社會住宅20萬的目標，加起來70萬戶，台灣現階段租屋家戶大概是86萬、再加上在外租屋，合計用100萬戶來算，被政府協助的覆蓋率可以到70%，那可能就是全世界僅次於新加坡。

花敬群還說，社會住宅長期來看說不定蓋到20萬、30萬戶就可以停了，改用包租代管、租金補貼來負擔，至少租屋家戶，多數可以得到滿足，那這就很理想了，這就是要努力，希望達到的目標。

另外，花敬群也提到，租金補貼今年將啟動第2年計畫，會朝「隨到我隨辦」方向研議。過去房東不願意提供資料的問題，他也強調，「不需要提供任何房東的資料」。

花敬群說，去年租金補貼申請的年紀是20歲以上，但因為民法修法將成年的法定標準降低到18歲，因此申請門檻就同步降到18歲。等於今年只要是大一新生，就可以申請租金補貼，擴大政策惠及的年齡範圍，「預計大概6、7月左右，我們會開辦」。

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關鍵字：

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