新內閣推「使用權社宅」？　林右昌：非既定政策

▲林右昌強調，「使用權社宅」非既定政策，尚待更多的討論與研議。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

有媒體報導新內閣將推動「使用權社宅」一事，內政部長林右昌表示，「使用權社宅」並非既定政策，請勿以訛傳訛。林右昌指出，社會住宅有三個很重要的精神，一在最需要的時候，留給最需要的人；二要有一定的周轉率；三要有退場機制。

林右昌說明，現行使用社宅的時間採3+3年的設計，這個部分可以滾動檢討，不過，台灣的社宅政策起步非常晚，是民進黨列入「十年政綱」，在蔡英文總統執政後才開始推動，跟其他國家已推行數十年的狀況完全無法相比。

林右昌強調，不管是直接興建還是包租代管，台灣社會住宅的數量都還需要大幅提升，這是社宅政策最大的課題，也是未來要繼續努力的方向。

林右昌進一步說明，社會住宅的使用，一定要有退場機制，當使用者達到一定的社會經濟地位之後，就應該退場，把國家資源留給更需要的年輕人以及弱勢族群，做最有效益的使用。

他表示，就像停車問題一樣，車很多但停車格有限，因此公有停車格為什麼要規定費率以及限制使用時間，就是要提高周轉率，把需求留給最需要的民眾來使用，這個道理相信大家都能夠理解。

林右昌強調，「使用權社宅」想法尚待更多的討論與研議，並非既定政策，請勿以訛傳訛，內政部如有重大政策，將親自跟社會大衆報告說明。