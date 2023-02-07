首批40人搜救隊抵土耳其　林右昌曝報到中心最新畫面

▲內政部長林右昌臉書曝光土耳其震災第一現場。（圖／取自林右昌臉書）



記者陳家祥／台北報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，超過4千人死亡、萬人受困。台灣在第一時間就派出搜救隊馳援，首批搜救隊於台灣時間7日晚間抵達土耳其，內政部長林右昌晚間與首批搜救隊的帶隊官通話，轉達總統蔡英文與行政院長陳建仁的關心，同時也曝光搜救隊報到的現場畫面。

「台灣搜救隊抵達土耳其災區，請國人持續為搜救隊員加油打氣！」內政部長林右昌晚間在臉書表示，6日晚間啟程前往土耳其的搜救隊，已於7日晚間約8點（當地時間約3點）抵達土耳其最接近災區的Adana機場。

林右昌說，稍早8點20分左右，他也與帶隊前往土耳其的消防署許郁文帶隊官通電聯繫，轉達總統蔡英文與行政院長陳建仁的關心與慰問，也請帶隊官轉達所有的隊員，全國各界都為大家打氣，也了解目前搜救人員規劃的行程與當地狀況。

林右昌表示，目前搜救隊已由外館人員協助，向土耳其政府接待及撤離中心（RDC）報到完畢，加入人道救援行列，由RDC分派任務至Adiyaman 阿達亞曼UCC進行救援任務。搜救隊除一般通訊器材外也攜帶衛星電話，將與消防署保持聯繫回報狀況。

林右昌說，在第二批搜救隊出發之後，未來也會陸續加入救援行列，希望把握分秒必爭的時間，趕快在惡劣的天候環境之下，在搜救前線盡全力搶救土國民眾。