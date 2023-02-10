新北社會案件頻傳！綠批侯無心市政　侯友宜：地方中央不斷檢討

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市重大社會事件層出不窮，近三個月就發生四起憾事；對此，民進黨今（10）日召開記者會質疑，中央政府總預算的社福支出將突破7000億元創歷史新高，地方卻因為首長無心市政，新北市長侯友宜更是整天顧著選總統。對此，侯友宜回應，新北市跟中央都不斷檢討，強化鄰里社區系統，新北市跟中央一定會全力以赴守住弱勢族群。

民進黨新聞部主任暨發言人張志豪、發言人黃彩玲，以及新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈今（10日）共同舉行記者會質疑，在中央政府總預算的社福支出將突破7000億元創歷史新高，政府持續強化社會安全網的決心的同時，地方卻因為首長無心市政，一直在「捅破網」，新北市長侯友宜整天顧著選總統，跳針說「侯侯做代誌」卻不願檢討新北市社會安全系統問題，令人失望。



新北市議員顏蔚慈表示，昨天新北市蘆洲區又發生一起68歲獨居老翁死亡在家無人問的遺憾事件，這已經是新北市近三個月來，第五起獨居老人在家死亡無人問的事件，但新北市府都一問三不知，新北市的社會安全網，可說是越補越大洞。

市議員戴瑋姍也舉例，前段時間有新北市中和有一家4口3人身亡成為乾屍；還有經濟困難的土城夫妻陳屍在家超過二個月，可是沒有任何社政系統來切入進行協助，新北市的社會安全系統問題，真的令人失望。

侯友宜對此回應，新北市跟中央都不斷的再去檢討，新北也會不斷提升專業照顧，以及鄰里社區系統的強化，針對弱勢族群，只要有發現任何狀況立即通報，新北市跟中央一定會全力以赴守住弱勢族群，隨時讓弱勢族群的專業照護能夠全面化、更普及化、專業化。

