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新北響應世界豆類日　農業局推薦創意素豆料理

▲新北響應世界豆類日 農業局推薦創意素豆料理。（圖／新北市農業局提供）

▲原粹蔬食作是創意素食料理餐廳，秉持「粹取食材原味」的理念。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月10日是「世界豆類日」，豆類有很高的營養價值，尤其是國人最常接觸的黃豆，富有植物性蛋白質。新北市政府農業局在世界豆類日要與市民朋友分享惜食分享餐廳「原粹蔬食作」，是1間創意素食料理餐廳，秉持「粹取食材原味」的理念，翻轉傳統素食使用許多加工素料的印象，市民朋友到這裡可以品嚐以新鮮蔬果入菜的美味創意豆料理，又能為珍惜食物、改善食物浪費問題盡一份心力。

新北市政府農業局為減少食物浪費，長年推動「惜食分享餐廳計畫」，媒合全臺各地小農及餐廳，鼓勵餐廳使用蔬果格外品，並積極推廣惜食理念。位於新北市新店區的原粹蔬食作是最早響應加入成為惜食分享餐廳的成員之一，作為素食餐廳，豆類料理是他們的拿手項目，店內招牌「野菜咖喱飛龍頭」，即是使用板豆腐混合打碎的木耳、紅蘿蔔及毛豆製成丸子，煎至金黃色後淋上咖哩醬汁，放上黃瓜和香蕉，再搭配特製的小菜及熱湯，美味又營養的套餐大功告成。

▲新北響應世界豆類日 農業局推薦創意素豆料理。（圖／新北市農業局提供）

▲店內招牌「野菜咖喱飛龍頭」，即是使用板豆腐混合打碎的木耳、紅蘿蔔及毛豆製成丸子。

在這道料理當中，更富含惜食元素，飛龍頭會使用格外品紅蘿蔔，煮湯用的海帶則會再調味製成小菜，落實食材不浪費。值得一提的是，餐後還有使用板豆腐邊角料製成，不含任何雞蛋成分的甜點「蛋」糕，吃起來只道是口感特別綿密的蛋糕，若非店家介紹，完全不會察覺原來是豆製品，相當令人驚艷。

原粹蔬食作老闆簡鉉堼和老闆娘柯詩語表示，原粹惜食從備料開始，他們與小農合作取得新鮮的蔬果，包含一般在市場上容易被汰除浪費的蔬果格外品也設法物盡其用；每日餐點是限量供應售完為止，不會準備過量食材等客人上門，既減少廚餘又保證食材新鮮，在菜單上也提供餐點實物照片並提供餐點份量客製化服務，降低客人沒有吃完食物的機會。

▲新北響應世界豆類日 農業局推薦創意素豆料理。（圖／新北市農業局提供）

▲使用板豆腐邊角料製成，不含任何雞蛋成分的甜點「蛋」糕，吃起來只道是口感特別綿密的蛋糕。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」的主旨，是想讓社會大眾對於惜食理念有更多的理解，以及透過餐廳的巧手讓大家對於蔬果格外品有更正面印象。本次借「世界豆類日」這個節日，特別分享以豆類料理見長的惜食分享餐廳，除了讓民眾瞭解豆類料理不同於既有印象的風貌以外，更希望民眾在品嚐美味的同時，可以思考如何能為珍惜這些美味盡一份心力，並以實際行動支持惜食分享餐廳。

李玟說，「原粹蔬食作」位於新北市新店區北新路三段206巷1弄7號，歡迎大家前往用餐，對店家資訊或活動有興趣，也可以追蹤店家「原粹蔬食作 Original Vegan」臉書粉專，關注店家最新情形。如對惜食資訊有興趣亦歡迎瀏覽「新北惜食分享網」關注惜食新知。

▲新北響應世界豆類日 農業局推薦創意素豆料理。（圖／新北市農業局提供）

▲原粹蔬食作經常舉辦料理教室或惜食推廣活動，教導大家如何使用格外品製成美味料理。

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