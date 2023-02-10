《眾神‧引路人》情字這條路　新北送月老紅線限量1314條

記者郭世賢／新北報導

西洋情人節即將到來，新北市政府民政局應景推出《眾神·引路人》迷你影集第二集《情字這條路》，描述日本來臺留學生走訪北海岸與廟宇祈求真愛降臨，在2月11日下午於新北燈會服務台發放1314條經月老加持的紅線，祝福民眾早日脫單、快樂成雙，只要現場完成臉書任務即可獲紅線1條，歡迎把握2月12日閉幕前賞燈機會，把月老祝福帶回家。

▲歡迎大家來北海岸「富基漁港」賞美景探美食。（圖／新北市民政局提供，下同）

民政局長柯慶忠表示，《眾神·引路人》迷你影集，首集《富貴發達路》上線以來好評不斷，許多民眾更是趁著春節期間循線祈福求財，西洋情人節前再推出《情字這條路》影集，拉近年輕世代與民間信仰之間的距離，並邀請民眾跟著男女主角腳步，走訪廟宇、享受北海岸美食與美景。

《情字這條路》故事敘述男女主角日本留學生龍一和奈緒，每當奈緒情場失利，都有暖男龍一陪伴安慰。這次，龍一騎著電動機車帶著奈緒到北海岸療癒情傷，並到有宮廟界迪士尼之稱的石門金剛宮散心，參拜四面佛以及紅到日本節目的甲子太歲等。兩人還到萬里情月老廟，向月老祈願，龍一也鼓起勇氣向奈緒告白，片尾在奈緒擲出愛心筊中留給觀眾無限想像。

▲周末燈會現場將發放「新北月老紅線」。

柯慶忠說，月老有「紅喜神」之稱，職掌「官、人、和、善、姻、圓、定」七大良緣，也是尋求好姻緣的未婚男女最常祈求庇佑的神祇，新北市三重先嗇宮、中和力行福德宮、萬里情月老廟等廟宇，都奉祀香火鼎盛的月下老人，常常有新人帶著喜餅來還願。

其中，萬里情月老廟入口處設立愛神邱比特雕像，顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊並製成罕見的心型筊杯，月老正殿主爐亦為心型香爐。此外，廟方打造郵筒造型的金爐，猶如「愛神郵局」，將信眾滿滿的心意「限時專送」傳達給月老庇佑。

▲《眾神護新北》萬里情月老廟特有愛心筊杯。

另外，位於富基漁港旁的金剛宮，廟地廣達兩公頃，來此求姻緣除可拜月老，主祀神四面佛第一面代表平安、第二面財運、第三面婚姻、第四面健康，拜拜時逆時針依次參拜，從麵包到愛情一次到位、通通圓滿。

民政局表示，適逢西洋情人節前夕， 2月11日下午3時30分起於新北燈會現場完成臉書任務即贈月老紅線1條，限量1314條，發完為止。無法前往的民眾，也可觀看《情字這條路》影片，並至「新北民政保平安」臉書粉專活動貼文留言，線上抽紅線200條，一次把「官緣、人緣、和緣、善緣、姻緣、圓緣、定緣」七大良緣帶回家。

《眾神護新北》-《情字這條路》完整版：https://youtu.be/fhMCjrNIpTg。

▲主角參拜石門金剛宮，紅到日本節目報導的甲子太歲。