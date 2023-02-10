盛傳2024要「郭朱配」為卡侯？　 侯友宜：我們都愛台灣要團結

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨2024總統人選懸而未定，原本呼聲極高的新北市長侯友宜目前仍未表態，而科技界及南部地方基層都力促鴻海集團創辦人郭台銘與黨主席朱立倫「郭朱配」挑戰2024，而這樣的聲音被外界解讀是「卡侯」。對此，侯友宜今（10）表示，每個人都是在台灣這塊土地成長，扮演不一樣的角色，我們都愛台灣，要一起團結讓國家、讓台灣這塊土地會更好。

侯友宜今日上午到安坑輕軌十四張站，出席安坑輕軌通車典禮，會後接受媒體聯訪，對於近日傳出有「郭朱配」的聲音，他回應，每一個人都是在台灣這塊土地成長，扮演不一樣的角色，我們都愛台灣，我們都願意面對所有的困境齊心齊力、同心齊力團結在一起，讓我們國家、讓台灣這塊土地會更好。

媒體問到，黨內有人認為不宜幫郭台銘「開巧門」，這樣會引發反彈。侯友宜表示，其實為國家做事、為人民做事是不分你我、不分族群，更不分黨派，大家同心齊力，只要有一顆心，願意奉獻自己之力，都更應該給他鼓勵。

侯友宜強調，我們如同一個軌道建設一樣，不管是前任、後接任的，不管是中央跟地方，大家都需要攜手合作，所以安坑輕軌絕對不是單一現在的市政府的努力，是很多人的努力，都要心存感恩，謝謝他們的努力，用感恩惜福的心情，大家手牽手，好好努力為這塊土地打拚。

