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王婉諭怒列鄭世忠黑歷史　放話「大力監督」新任體育署長

▲▼王婉諭批鄭世忠頻出包。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲王婉諭轟新任體育署長鄭世忠過去頻出包。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

實習記者李密／台北報導

行政院10日召開記者會宣布懸缺527天的體育署長由國立體育大學教授鄭世忠接任。對此，立委王婉諭列舉鄭世忠過去「出包」事蹟，批評鄭世忠擔任田徑協會副秘書長、足協秘書長時，怠惰行事、引發民怨。王婉諭放話，會期開始之後，一定會大力監督。

▼鄭世忠。（圖／教育部提供）

▲▼新任體育署長鄭世忠。（圖／教育部提供）

針對鄭世忠接任體育署長，王婉諭今天在臉書發文砲轟，她提到2015年青少年撐竿跳國手葉耀文，本來計畫到南美洲參加世界杯，人到現場才發現，「因為他的竿子沒送到」，所以被迫成為全場唯一棄權的選手。「事實上，當時搞出這個荒謬出包的，就是鄭世忠。」

王婉諭說，時任田徑協會副秘書長的鄭世忠當時回應媒體說，「我們第一次跟南美洲打交道」、「大會有保證現場可以提供竿子」、「我們被耍了」。

她又舉例，同樣在2015年參加卡達亞青錦標賽的時候，田協也沒能事先做好準備，反而讓選手到當地才設法借竿子。鄭世忠當時對外表示，「選手因比較晚達標，所以也較晚去問，但班機又不願意載，只好到當地想辦法。」

王婉諭怒轟，鄭世忠怠惰行事、引發民怨，去年鄭文燦接任足協理事長後，任命鄭世忠擔任足協秘書長，結果正值世界杯期間，她就收到足協積欠裁判大量薪水的陳情，且經過質詢後，體育署才介入足協協調處理。

王婉諭認為，現在既然政府決定任用這麼「優秀」的人才擔任體育署長，必定有什麼理由，會期開始之後，一定會大力來監督。

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