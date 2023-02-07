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體育署長懸缺近18個月！潘文忠證實：正做最後評估「本月確定」

▲▼潘文忠證實，新的體育署長近期就會報到行政院，希望本月可以上任。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠證實，新的體育署長近期就會報到行政院，希望本月人事案確定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

體育署長最慢本月底上任！懸缺近一年半的教育部體育署長，日前傳出已有接任人選，教育部長潘文忠今（7日）證實，農曆年後積極尋訪可能人選，目前確實有跟幾位熱心體育人士談過，正在做最後評估，近期就會把最適合人選報給行政院，應該很快確定人選，希望在本（2）月將人事案確定。

體育署前署長張少熙因台灣運動好手前往東京參加奧運，卻因選手搭乘經濟艙風波而請辭下台，新的署長至今遲遲沒有公布，仍由教育部常務次長林騰蛟代理，至今已經超過1年5個月，近期傳出國立體育大學管理學院院長鄭世忠，可能接任體育署長。

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對此，教育部長潘文忠並未正面回應體育署長是誰，但潘文忠指出，在農曆年後積極尋訪可能體育署長人選，目前確實有跟幾位熱心體育人士談過，正在做最後評估，近期就會把最適合人選報給行政院，應該很快確定人選，希望近期能夠有新任體育署長為體育界服務，因為馬上就是亞運及世大運，這都需要體育署長帶領一起努力。

潘文忠也肯定教育部次長林騰蛟代理體育署長，他說，林常次相當辛苦，各項體育事務順利推動，但體育界非常關心能有新的體育署長，帶領與推動體育的領航員，只是體育署長資格限制比較高，文官要12職等以上，若教育人員則要有大學校長資格，又要有體育專長，這些加總起來，確實不容易尋找。

不過，潘文忠證實，在農曆年後，確實有比較明確的人選，目前正在做最後評估後，只是任用有一定程序，近期就會報到行政院長這邊，希望這個月這項人事案確定。

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