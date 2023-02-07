訴求「人民要活命」！ 時力提23項優先法案　喊話14日儘速開議

▲時代力量黨團舉行人民要活命 - 時力黨團10-7會期優先法案」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期即將開議，時代力量立院黨團於7日召開記者會，以「人民要活命、生活要改善、政治要清廉」三大訴求，並說明時代力量本會期將通動之23項優先法案，立委邱顯智也指出，新任閣揆陳建仁應盡快來立院進行施政方針報告，希望14號可以趕快開議，因為陳建仁這時已經就任超過兩週。

立委王婉諭表示，過去五年全國因交通事故身亡人數，從2017年2697人持續攀升到2021年的3000人，倒退回十年前的水準。另外，全國交通事故受傷人數從2016年3萬9千人，到最新2022年統計至11月已超過4萬8千人，這些數字背後是一個生命及破碎的家庭。

王婉諭呼籲，政府應改善路型交通工程，以及將強調路權與安全意識的交通教育列為優先加強項目。時代力量黨團將在本會期提出《交通安全基本法》、《兒童及少年福利與權益保障法》，降低遺憾發生。

王婉諭表示，學生自傷及自殺數據也逐年攀升，自殺更是青少年十大死因，2016年學校通報學生自殺人數為1,029人次，但到2020年已高達8,625人次，學校自殺死亡人數從2013年59人也攀升到2020年106人。

王婉諭指出，立法院已屆最後法案會期，教育部應即刻將《學生輔導法》送進立院兌現承諾，讓大專校院1:1200的心輔人力配置下調至1:900，此外，《教師法》應將不當體罰、霸凌等列入不適任教師評議範圍。

王婉諭強調，在上會期立法院審查《身心障礙者權益保障法》期間，許多障礙者團體對於審議內容僅側重在「機構管理」感到不滿。期望這會期有機會繼續討論，強化機構端的管理外，針對障礙者團體提出的自立生活支持、無障礙環境改善，及保障障礙者實質參與等議題，能有更多討論及進展，真正落實CRPD「促進身障者充分且平等享有所有人權及基本自由」的精神。

立委邱顯智說明，不合理高購屋成本讓年輕人及受薪階層根本無力負擔，2014年雖修正《房屋稅條例》，但地方政府屈從財團壓力造成成效不彰，因此時代力量黨團主張應立法規定「囤房稅」的累進稅率區間，針對少數囤房大戶累進提高稅率。

邱顯智指出，時力也主張學前特別扣除年齡上限應推至6歲，學前特別扣除額及長照特別扣除額均由現行12萬提高至24萬元，並將房屋租金支出列舉扣除額由現行12萬調高至30萬，藉此減輕國人賦稅壓力安心經營家庭。

針對在個資保護部分，邱顯智指出，2022年10月駭客論壇上出現兜售超過2,357萬筆戶政資料，2023年1月更爆出健保署高官長期利用職務外洩國人健保資料，民間更有華航、和泰iRent、格上租車等會員資料或訂單外洩，嚴重威脅國人隱私，更讓詐騙案件日益嚴重。

邱顯智舉例，從2016年到2022年，詐欺案件已從23,175件增加至29,702件，受害人數更自36,211人增加至52,433人，增加近1.5倍。時代力量黨團強烈要求，政府應儘快設立個資保護專責機關與獨立監督機制，並全盤檢討個資法制。

邱顯智強調，立法院已屆最後一個法案會期，延宕中的重要法案還包括《最低工資法》草案、《公益揭發保護法》及《貪污治罪條例》有關的不法餽贈、不法關說修正，尤其《公益揭發保護法》及《貪污治罪條例》，都是蔡總統2017年司改國是會議的承諾，修法卻只聞樓梯響。

邱顯智表示，為了保護吹哨者並還給國人清廉的政治環境，黨團也將持續將《公益揭發保護法》及《貪污治罪條例》列為本會期優先法案。

陳椒華表示，除了臺灣農地長期被填埋廢棄物或廠商租用廠房棄置，但環保署對事業廢棄物以產品原料或成品名義售出即不再追蹤，斷點造成不肖廠商假買賣真囤積、棄置，造成事業廢棄物的管制漏洞，均應強化《廢棄物清理法》的追蹤管理。

陳椒華指出，已故導演齊柏林的紀錄片讓國人驚覺山林殘破，蔡總統雖數度表態支持《礦業法》修法，但至今卻仍未通過，時代力量黨團支持修法，執政團隊應儘速促成完成修法，另外，針對《水土保持法》開發案的水土保持計畫，應比照環境影響評估或都市計畫委員會，公開資訊並接受社會監督。

陳椒華強調，今年又是選舉年，包含《總統副總統選舉罷免法》《公職人員選罷法》《政治獻金法》《財團法人法》《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》等都應修法杜絕黑金介入，陳椒華指出，警政署統計從2017年到2022年1至10月，全臺共發生520起槍擊案，而臺南發生八八槍擊案至今仍未破案，甚至發生檢警高層出入黑道經營招待所並參與賭博的事件層出不窮。

時代力量黨團呼籲，素有公義形象的陳建仁院長，應積極強化政府廉政業務並改善我國治安。最後，陳椒華委員表示，過往政府在面對公民團體的抗爭都有不當對待民眾的情形發生，過半的執政黨更應儘快促成修正《集會遊行法》，別再擺爛延宕修法。

