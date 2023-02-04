徐巧芯搏上位太兇殘？　游淑慧曝世代交替內幕：她其實很害怕

▲徐巧芯、費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

日前國民黨議員徐巧芯表態參加2024黨內立委初選，正式挑戰資深前輩費鴻泰，掀起藍營「世代交替」風暴。對此，同黨台北市議員游淑慧昨（3日）表示，雖然許多評論認為徐巧芯打得很兇殘，但其實她很害怕初選被「搓掉」。游淑慧也喊話黨中央，究竟最終由青壯世代或資深候選人出戰，都應看選民喜好，而非「喬這個喬那個」。

游淑慧昨天在節目《新聞大白話》指出，最近許多人覺得徐巧芯這次打得很高調、兇殘，「但其實她很害怕初選就被搓掉」。最近也有黨中央人士告訴游，過年期間很多人去找黨中央高層，希望用「現任優先」的方式處理這次的立委提名。因此對徐巧芯而言，只有「把事情、話題打得越熱鬧」這一招，讓大家看到她的意志、態度，否則可能就被「搓」掉了。

游淑慧直言，在這樣的情況下她們都很難為，想要「溫良恭儉讓」的時候，就可能會被「你還年輕」的理由犧牲掉，就像桃園市議員「村長」詹江村在2020年立委選舉初選獲勝，年近60的他卻被黨中央一通「你還年輕」的電話勸退。

游淑慧苦笑，如果詹江村都被這種理由勸退，那她們是否更會被以「你還幼幼班」的理由勸退？也因此外界對國民黨就會有「沒有世代傳承和年輕新面孔」的觀感，究竟下次初選會是由青壯世代出戰，或是資深候選人，要看選民喜好，而不是「喬這個喬那個」，讓選民失望。