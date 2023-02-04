徐巧芯為搏上位猛攻費鴻泰　藍議員嘆悲哀：黨被吵鬧小雞牽鼻子走

▲徐巧芯、費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入「信義．南松山」選區的立委初選，挑戰同黨立委費鴻泰，頻頻放話只有自己能打敗民進黨、要世代交替，更批評費鴻泰交棒承諾食言而肥。同黨議員秦慧珠4日表示，講這些話沒營養、沒意義也沒水準，尊重徐巧芯參選意願，但不該用鬥爭的方式對待前輩，被這些喜歡吵鬧的小雞牽著鼻子走，對國民黨是嚴重傷害。

對於近期世代交替議題，秦慧珠在政論節目表示，徐巧芯的表現藍營是拍手叫好，否則怎麼會人氣那麼高？徐因為網路支持度高、希望更上層樓，她願意背負落跑罵名參選立委，大家都尊重，但很難認同徐巧芯稱只有自己能選上、批評黨內同志選不上、老了、食言而肥，講這些話沒有營養、沒意義也沒水準。

秦慧珠指出，張斯綱、游淑慧選區沒有國民黨籍的立委，他們希望參選、世代交替，自己都贊成，全台灣那麼多選區，國民黨才30多個立法委員，可以容納幾十個新人提名參選，但不該用鬥爭的方式對待前輩。

對於藍營2024選戰步調，秦慧珠表示，朱立倫現在不講話是對的，因為他要領導國民黨選戰主軸，而不是呼應那些「喜歡亂叫的小雞」，朱立倫要定調2024總統跟立委提名，不要被那些愛吵的小朋友亂了格調，這些年輕朋友只要罵黨中央跟主席，明天就會有新聞，但這對國民黨是有傷害的。

媒體人黃暐瀚日前表示，北市至少6個市議員要去選立委，若再加上可能挑戰總統大位的新北市長侯友宜，國民黨成為最大的落跑政黨。對此，秦慧珠坦言，假設2024總統跟立委大選被如此定調，那還要選嗎？國民黨不可以被這些想落跑、搶先卡位者領導風向。

秦慧珠表示，朱立倫很多事情有規劃、事緩則圓，等3月4日南投補選過後自然會有一系列政策及方向，這才是高格調的國民黨選戰方式，但今天很可悲的是，國民黨也好、輿論也好，都被這些喜歡吵鬧的小雞牽著鼻子走，對國民黨是嚴重傷害。