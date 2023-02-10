里港警偏鄉交安宣導　「不禮讓行人」惡駕駛最高罰3千6百　

▲里港警分局在高樹鄉新豐村社區加強交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

路口因人車交會處，易發生交通事故，里港警分局交通安全宣導團特別針對這現象轄區高樹鄉新豐村社區加強宣導，提醒用路人觀念，確保交通安全。

臺灣地狹人稠，道路環境及交通問題不易克服，常造成交通亂象，路口事故也層出不窮，里港警方針對此在這次宣導中，提醒用路人除須遵守交通管制號誌外，車輛行經路口減速慢行，不搶快轉彎確實暫停禮讓行人先行通過，再者遇無號誌路口暫停，注意左右來車再開，對於道路安全更有保障。

里港警方說，近來因行人事故及非號誌化路口事故率高，為建立汽機車駕駛人遇行人及於非號誌化路口之停讓觀念，並使其落實遵守交通法規，交通部也將修法提高汽車不依規定暫停讓行人先行通過罰責，已於1月31日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越線不禮讓行人，最重將開罰3600元；遇閃光紅燈未停車再開，機車開罰1200元、小客車罰1500元、大車則罰1800元。

冀望藉由常態性執法及社區交通宣導，強化汽機車駕駛人、行人路權觀念，惟有彼此遵守交通法規，才能降低事故發生率，共同創造安全的道路環境。

里港警分局偵查隊也向民眾宣導，詐騙集團以高薪工作誘騙居民非法打工，或交出個人身分證件及存簿，辦理假結婚或淪為詐騙車手；詐騙方式百百種，提醒村民凡是不明電話假冒法院、檢察官、警察恐嚇要查扣銀行帳戶，要求提領或匯出金錢、假冒親友誘騙至超商代買遊戲點數、ATM解除分期付款、價錢過低的假網拍、輕鬆賺錢的假投資、短期工作高薪獲利等等，均為詐騙手法，若是有疑問，可立即撥打165反詐騙專線詢問或報案。

里港警分局長何明祥表示，加強社區居民的道路安全及反詐騙知識是重要的，希望藉由這次的座談會宣導，更讓民眾了解詐騙態樣而有所警覺。路口安全的議題除加重罰責外，駕駛人確實遵守禮讓，行人也須遵守標誌指示，勿任意穿越道路，遵守交通規則。期盼人人都能守法， 共同營造友善用路環境。創造友善用路環境、拚打詐