南投縣警局+分局10警官異動　許淑華勉繼續努力維持治安交通

▲南投縣警察局今舉辦卸、新任分局長聯合交接典禮。（圖／南投縣警局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部警政署於2月6日發布重要警職調整案：南投縣警察局異動人員有主任秘書、督察長暨南投、草屯、埔里、竹山、中興、集集、仁愛及信義分局分局長等10名。

南投縣警察局於今天辦理卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長許淑華親自主持，縣議會秘書長李孟珍、南投地檢署主任檢察官李俊毅、南投縣警友會理事長簡崇吉等都到場共襄盛舉。

縣警局指出，新任主任秘書由南投分局長潘仕能陞任，新任督察長由彰化縣警局彰化分局長王國峯陞任，新任南投分局長由埔里分局長胡淑淨調任、草屯分局長由中興分局長洪政崴調任、埔里分局長由仁愛分局長林威廷調任、竹山分局長由台中巿警局第二分局偵查隊長洪再德調任、中興分局長由基隆巿警局第一分局副分局長侯興龍陞任、集集分局長由警政署台中港務警察總隊主任劉千祥陞任、仁愛分局長由台中巿警局第六分局組長林文智陞任、信義分局長由桃園巿警局桃園分局組長戴志龍陞任。

許淑華表示，每位異動人員均自中央警察大學畢業，具豐富內、外勤經驗，任內工作表現和能力優異、獲上級長官及各界肯定，本次獲警政署委以重任，期許於就任後能發揮所長，繼續推動南投縣治安、交通及為民服務工作；許淑華並肯定卸任幹部於南投縣任內之諸多貢獻，並期許在縣警局長黃勝源領導及全體同仁辛勞努力下，持續讓民眾享有治安平穩、交通順暢的宜居生活。