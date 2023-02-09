請生理假被刁難！竟還被要求驗試紙　新北開罰雇主10萬元

▲新北勞工局表示女性勞工請生理假，雇主不得要求提出相關證明文件。（圖／新北勞工局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市勞工局日前接獲民眾反映，向雇主請生理假，被要求當日親自至公司填寫假單，否則以曠職論；還有飯店女櫃檯申請生理假，被經理要求提出診斷證明；也有從事電話行銷的勞工請生理假，主管為了衝業績只准半天假；更有員工生理假隔日上班，被女性主管帶去醫院看婦科；過去甚至有公司要求女性員工請生理假須驗試紙，因受影響勞工眾多，均遭罰10萬元。

勞工局指出「生理假」在《性別工作平等法》91年3月8日施行即已入法，但實務上仍有中小企業對勞工宣稱「我們公司沒有生理假」，或者不敢直接拒絕員工申請，卻變相以其他方式阻撓或規避，其實都是違反法令規定。

勞工局舉例，生理假比照病假薪資減半發給，超過3日併入病假計算，部分雇主以為生理假就是病假的一種，可以要求勞工提出診斷或就醫證明，但《性別工作平等法施行細則》第13條在103年修正時，就明確指出「經期不適症狀難以用客觀判斷或儀器檢查，縱使就醫，醫師也是根據病人描述生理症狀而診斷，而每個人對疼痛的忍耐程度不同，也難以區分忍耐程度，因此在認定上十分困難。為使生理假的設置符合維護女性受僱者身體健康意旨，雇主不得要求提出相關證明文件。」

局長陳瑞嘉提醒，依《性別工作平等法》第21條規定，女性受僱者每月請生理假1日，雇主不能拒絕，也不能有其他不利的處分，雇主要求請生理假須附證明或其他形式的刁難，都是違法行為，經查證屬實，最高可處30萬元罰鍰，呼籲雇主切莫以身試法。若有相關疑問，可向勞工局承辦同仁洽詢，電話：(02)29603456分機6363至6367。

