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新北市圖招募「閱讀志工」　盼打造幸福閱讀城市

▲新北市圖招募「閱讀志工」 盼打造幸福閱讀城市。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖招募「閱讀志工」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提供民眾更多元友善的閱讀服務，新北市立圖書館特別擴大招募全市閱讀志工，預計招募210名，即日起至2月24日止開放報名，此次特別招募各類別的志工，服務內容包括讀者服務、圖書流通、愛心指引、館舍導覽介紹、中英文故事活動、以及學童課後陪讀服務等，歡迎熱愛閱讀且具服務熱忱的民眾踴躍加入志工行列。

新北市立圖書館王錦華館長表示，新時代的圖書館朝向多元化與複合式經營，除了提供考試K書的閱讀空間外，同時也是民眾SOHO工作、休閒娛樂、終身學習的地方，新北市立圖書館近年來推動新形態的閱讀服務，希望能滿足全民需求，讓任何人到圖書館都能找到適合自己的空間角落，一起打造新北幸福閱讀城市。

王錦華說，多年來在無數志工的協助下，為新北市的閱讀推廣注入更大的創新與活力，目前總館暨各區圖書分館共有超過1550人的志工團隊，具有完善的組織架構和培訓機制。此次特別招募各類別的志工，服務內容包括讀者服務、圖書流通、愛心指引、館舍導覽介紹、中英文故事活動、以及學童課後陪讀服務等，希望可以集結更多愛書人的熱情與光亮，提供更多元的服務。

▲新北市圖招募「閱讀志工」 盼打造幸福閱讀城市。（圖／新北市立圖書館提供）

▲賴玉絲擔任新北市立圖書館說故事志工。

賴玉絲擔任新北市立圖書館說故事志工已將近20年的時間，曾經因為電線桿上的變電箱爆炸事故，造成手腳嚴重燒燙傷，透過到圖書館及學校、社區為小朋友說故事，讓她走出傷痛，現在的她，更利用故事活動教小朋友學台語，希望將語言活化於生活環境中，影響更多人熱愛自己的母語。

外交官退休的楊莒民，因為喜歡看書，所以在2014年加入新北市立圖書館志工團隊，擔任第一批外語導覽志工，諳英、法、德、西班牙等多國語言的他，總是以接待國外訪賓的禮賓方式，讓來自世界各地的外籍朋友感受臺灣獨特的閱讀文化，同時也擔任圖書館的故事志工，用有趣的英文故事帶小朋友進入外語世界。

新北市立圖書館112年度全市圖書館志工聯合招募開跑，即日起受理報名至2月24日止，預計招募中、英文故事、讀者服務、愛心服務、導覽服務、及陪讀服務等6組，共210名，只要年滿20歲，便可報名參加。

初審報名資料後，通知參加複審面試，面試通過後，將進行實習及相關培訓課程，歡迎大家一起加入新北市立圖書館閱讀志工的行列，從服務中看見不一樣的自己。詳細資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8008林小姐。

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