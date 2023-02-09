新北男手機藏前女友9部私密片！2女要「告爆他」法官細看完判無罪

▲小美在男友小黎手機內發現前女友小花的私密影片。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名女子小美（以下皆化名）不滿被男友小黎提分手，找到男友的前任女友小花，兩人一起對小黎提告男友偷拍私密影片。對此，法官勘驗影片、照片後，認為兩名女子被拍攝當下都知道正被拍攝，加上小黎未散布影片，因此判小黎無罪。

判決書指出，小黎2016年至2019年與小花交往、並於小花未於新北市板橋的住處拍攝13張裸照、9段私密影片，又於2020年至2021年6月間與小美交往，於小美新北市三重住處拍攝2張裸照。

小花警訊時表示，小黎會拍攝她裸體的照片及影片，但她都有要求對方刪除，且雙方發生關係時，小黎有時會拿手機看情色影片，她也不知道到底是在拍攝還是錄影；小花又於偵訊時表示，她原本不知道小黎有偷拍，是2021年6月收到小美的私訊才知情。

法官勘驗小花的9部性愛影片發現，小美與小黎面對面發生關係，小美過程中會以手遮住雙眼、伸手阻止錄影、拿毯子擋住臉、用毛巾遮住眼睛或將頭轉向右邊說「變態、小黎變態」等。

法官認為，影片過程中，小花未避諱被手機拍攝，還說出「變態」等詞語，可見知道男友小黎正在拍攝，其行為可能是害羞或保護自己的反應。另外，小花於警訊、偵訊前後陳述不一，難認定為偷拍。

▲小美、小花相約好一起告小黎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



法官勘驗小美被偷拍的2張照片，發現一張是小美全裸跪在床上背對鏡頭，另一張則是全裸面對鏡頭坐在床上，明顯有刻意擺拍的姿勢，與不及防備遭人偷拍的情形明顯有別。另外，小美指控小黎截圖與她視訊時的裸露畫面。

法官表示，小美與小黎當時為男女朋友，若無證據指出小美事前明示小黎不可截圖，否則小黎主觀認為小美無反對，尚無明顯違背情理之處。

此外，小美、小花提告前，小花曾傳訊給小美說「我們今天所講的，講好要去警局備案甚至提告他的事情，這些我們都不要讓他知道，因為這會影響到案件處理，很容易會被法官打槍」、「等等我們一起去警察局告爆他」。

此案一審判小黎無罪，案經檢方上訴高院。高等法官審酌，此案無足夠證據指出提出告訴的兩人全然不知被手機拍攝，也無證據證明兩人明示拒絕、反對，且小美、小花兩人提告前曾互相討論，難認是否為基於報復或其餘動機而有證詞不可信的情形，因此駁回上訴，維持一審判決，判小黎無罪。