快訊／台中轎車6連撞「撞飛2人」衝進麵店　駕駛疑似發病

身兼民眾黨主席的前台北市長柯文哲9日晚間參觀台灣燈會，並且帶著一大票柯市府團隊成員到場；而現任台北市長蔣萬安也親自接待，並贈送「祥運台北」陶瓷盤。只見現場滿滿柯粉，還有人大喊「你不放棄，我們就不放棄」等言論，且今日也站在正中間，洗刷「站邊邊」爭議，柯文哲僅表示，自己比較關心將東區商圈拉起來。