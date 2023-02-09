快訊／台中轎車6連撞「撞飛2人」衝進麵店　駕駛疑似發病

記者許權毅／台中報導
台中市南屯區向心路今（9日）晚8時許傳出嚴重車禍，一台轎車駕駛疑似癲癇發作失去意識，導致車輛失控撞上多輛汽機車，再高速往一處麵店騎樓衝去，造成一名行人當場被撞飛，另一名轎車停靠在路邊，一人在後車廂拿取物品同樣遭到撞飛。
▲台中市向心路今晚發生嚴重車禍，一台轎車失控高速撞飛2名路邊行人。（圖／民眾提供）
第四分局警方初步回應，現場總計2台轎車、4台機車遭到碰撞，其中2名傷者被送往中山醫院與林新醫院就醫，傷勢不明，詳細狀況仍待警方調查釐清。
記者許權毅／台中報導
台中市南屯區向心路今（9日）晚8時許傳出嚴重車禍，一台轎車駕駛疑似癲癇發作失去意識，導致車輛失控撞上多輛汽機車，再高速往一處麵店騎樓衝去，造成一名行人當場被撞飛，另一名轎車停靠在路邊，一人在後車廂拿取物品同樣遭到撞飛。
▲台中市向心路今晚發生嚴重車禍，一台轎車失控高速撞飛2名路邊行人。（圖／民眾提供）
第四分局警方初步回應，現場總計2台轎車、4台機車遭到碰撞，其中2名傷者被送往中山醫院與林新醫院就醫，傷勢不明，詳細狀況仍待警方調查釐清。
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