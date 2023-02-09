宜蘭人驚見「一道光」劃破夜空：有飛碟！　天文專家解謎

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭縣一名張姓女網友9日凌晨3點多在三星鄉目擊，天空中有一條「拖著長長尾巴的光芒」往羅東鎮方向飛去，馬上拿手機拍下分享到臉書，引發廣大網友熱烈討論。對此，台北市天文館解釋，影片中的飛行物不是流星，應該是落回大氣層的火箭殘骸。

張姓女網友9日在臉書「宜蘭知識＋」貼出影片，表示她9日凌晨3點多在三星鄉目擊，夜空中出現一個發光的不明飛行物，還拖著一條長長的尾巴，並持續往羅東鎮方向墜落，由於從來沒有看過類似情況，所以趕緊拿手機拍下分享，好奇說「求解各位大大這是什麼？」

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▲網友在宜蘭目擊到不明的飛行發光物體。（圖／IG:niu.0921授權使用）

影片一出馬上引起網友熱烈討論，還被轉貼到各大天文社團，有人猜測，「太空垃圾墜落，人造衛星之類」、「感覺是流星雨」、「三星往羅東大約東方，應該是火箭殘骸吧，進入大氣層摩擦造成現象」、「快許願啊」，也有人惡搞說，「博派跟狂派在追逐」、「拍得好清楚，這並非人類的東西，是飛碟來了」、「降龍羅漢現身，下凡普渡眾生」。

有網友把影片轉貼給台北市天文館尋求答案。對此，台北市天文館觀看影片後解釋，流星雨的墜落速度相當快，而且會呈現細細一條線，而影片中的帶光物體，拖曳著較長的尾巴，速度不如流星雨快速，並且還分裂成數塊碎片，因此看起來較像是落回大氣層的火箭殘骸。

天文館推測，根據美國太空監視網（SPACE-TRACK.org）資料顯示，殘骸可能是北美防空識別編號49221的中國神舟12號軌道模組，但由於目前中國尚未釋放相關消息，因此尚無法肯定物體的正確身份，只能推斷是人造物體的殘骸。