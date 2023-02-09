土耳其傷亡恐是921的10倍！災民零度避難　慈濟捐25噸厚毛毯賑災

▲慈濟捐贈重達25公噸的「加厚型環保毛毯」，共8148條，多達1358箱，將以空運緊急送往土耳其賑災。（圖／慈濟提供）

記者林育綾／台北報導

土耳其與敘利亞交界處6日發生強震，聯合國世界衛生組織估計傷亡數恐突破2萬，換算等於是台灣921大地震的10倍！而當地災民正面臨酷寒氣候，慈濟今（9）日上午召集志工，整理備妥總計重達25公噸的「加厚型環保毛毯」，共8148條，多達1358箱，將以空運緊急送往土耳其。

土耳其及敘利亞接壤處在發生百年來強震後，陸續傳出死傷災情，慈濟即刻成立「救災應變中心」，積極籌備相關物資，準備隨時展開援助行動。執行長顏博文表示，由於土耳其當地氣候嚴寒，因此慈濟先提供毛毯，後續也已規劃賑災團隊人力，前往土耳其協助相關人道救援行動。

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▲慈濟基金會執行長顏博文特地帶著毛毯，前往駐台北土耳其貿易辦事處，向代表貝定可(Muhammed BERDIBEK)表達捐贈毛毯及致意。（圖／慈濟提供）

今日上午慈濟內湖聯絡處隨即展開所有環保毛毯庫存整理、出貨，為了因應強化禦寒能力，這次特地選用加厚型毛毯，每件毛毯都是回收寶特瓶再製而成。志工動員幫忙裁切、摺疊、打包、裝箱等，希望在最短的時間內送到災民手中。負責志工吳月鶯表示，大愛環保毛毯一直以都來都秉持證嚴上人慈悲的理念，要將這份溫暖送給需要的人。

整理好的毛毯，要先燙印上LOGO，一箱箱在集中區堆疊得整整齊齊的箱子，志工還要細心將表面灰塵擦拭乾淨，之後再黏貼上慈濟標籤及註明收件地址、物品、箱號、數量等，一切就緒後才開始裝上貨櫃車，並在志工們的祝福聲中，直接運往土耳其航空公司機場倉儲，由航空公司安排，盡速起飛運送。

▲▼慈濟捐贈重達25公噸的「加厚型環保毛毯」，共8148條，多達1358箱，將以空運緊急送往土耳其賑災。（圖／慈濟提供）

目前在世新大學攻讀博士班的土耳其青年圖佳，由於會說中文，他依循媒體報導找到慈濟內湖聯絡處，提到在土耳其的家鄉是這次災情很嚴重的區域，心情非常焦慮和難過，當知道慈濟正在全力協助運送物資給他的鄉親，而且毛毯已經上路，非常感謝，雖然他是一個學生，沒有很大的力量，但台灣人的大愛與無私的付出，因此表達一定要來現場盡一份自己的力量，還說「什麼事都可以做！」

顏博文也表示，土耳其對於賑災團體的到來，還有賑災物資的匯集，都把關得十分嚴格，慈濟持續關注災情，也掌握土耳其的規範，隨時調整賑災腳步，以符合當地災民實際的相關需求及幫助。

▲為了因應強化禦寒能力，這次特地選用加厚型毛毯。（圖／慈濟提供）

另外，基督教芥菜種會立即連結歐洲人道救援組織Medair資源，進行關懷，除了捐助2萬美元緊急救難金，也發起人道救援募款專案，即日起至2/15日也開放北東南三處服務據點，接受民眾捐贈特定的全新物品，將統一由包機運送到災區。

而世界展望會目前也啟動救援行動，跟時間賽跑，初步以提供災民維生物資為首要任務，包括抵禦嚴寒的帳棚、衣物、毯子、床墊、防水布、食物、以及乾淨可用的水資源。台灣世界展望會會長李紹齡指出，此次土耳其地震的影響規模大，世界衛生組織預估死亡人數可能達2萬人，是台灣921大地震近十倍的數字，希望台灣民眾發揮愛心捐款，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫，成為災民與孩子們艱困時刻的力量。