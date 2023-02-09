慈濟急送25公噸「加厚型毛毯」賑災　土耳其留學生也來幫忙

▲慈濟基金會顏博文執行長帶著毛毯前往駐台北土耳其貿易辦事處，向代表貝定可(Muhammed BERDIBEK)表達慈濟捐贈毛毯及致意。

文／林佳予 圖／慈濟基金會



土耳其強震後，當地災民正面臨酷寒氣候，慈濟內湖聯絡處2月9日上午召集志工，整理備妥總計重達25公噸(1358箱、8148條)的「加厚型環保毛毯」，將透過空運方式送暖至土耳其，下午慈濟基金會顏博文執行長特地帶著毛毯前往駐台北土耳其貿易辦事處，向代表貝定可(Muhammed BERDIBEK)表達慈濟捐贈毛毯及致意，期待來自台灣各界的關懷，溫暖土耳其。

土耳其南部的卡拉曼馬拉斯省於當地 2月6日凌晨4點17分發生芮氏規模7.8、深度17.9公里的極淺層地震，造成土耳其境內十省及鄰國敘利亞一省傳出重大死傷災情。慈濟即刻成立「救災應變中心」，積極籌備相關物資，準備隨時展開援助行動，顏博文執行長表示，由於土耳其當地氣候嚴寒，因此慈濟先提供毛毯，後續也已規劃賑災團隊人力，前往土耳其協助相關人道救援行動。

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▲慈濟志工動員幫忙裁切、摺疊、打包、裝箱等，希望在最短的時間內送到災民手中。

2月9日上午，慈濟內湖聯絡處隨即展開所有環保毛毯庫存整理、出貨，為了因應強化禦寒能力，這次特地選用加厚型毛毯，每件毛毯都是回收寶特瓶再製而成，慈濟志工動員幫忙裁切、摺疊、打包、裝箱等，希望在最短的時間內送到災民手中，負責志工吳月鶯表示，大愛環保毛毯一直以都來都秉持證嚴上人慈悲的理念，「要將這份溫暖送給需要的人」。

▲慈濟內湖聯絡處召集志工，整理備妥總計重達25公噸（1358箱、8148條）的「加厚型環保毛毯」。

整理好的毛毯，要先燙印上LOGO，一箱箱在集中區堆疊得整整齊齊的箱子，志工還要細心地先將表面灰塵擦拭乾淨，之後再黏貼上慈濟標籤及註明收件地址、物品、箱號、數量等的麥頭標籤，一切就緒後才開始裝上貨櫃車，並在志工們的祝福聲中，直接運往土耳其航空公司機場倉儲，由航空公司安排，盡速起飛運送。

▲救難物資裝上貨櫃車，並在志工們的祝福聲中，直接運往土耳其航空公司機場倉儲，由航空公司安排運送。

目前在世新大學攻讀博士班的土耳其青年圖佳，會說中文，他依循媒體報導找到慈濟內湖聯絡處，他說，在土耳其的家鄉是這次災情很嚴重的區域，心情非常焦慮和難過，當知道慈濟正在全力協助運送物資給他的鄉親，而且毛毯已經上路，非常感恩，雖然他是一個學生，沒有很大的力量，但台灣人的大愛與無私的付出，他一定要來現場盡一份自己的力量，還表達什麼事都可以做！

▲天災無情、人間有愛，慈濟志工本著「無緣大慈 同體大悲」的佛法教義，為遠在土耳其受災的鄉親，送去大愛環保毛毯。

天災無情、人間有愛，慈濟志工本著「無緣大慈 同體大悲」的佛法教義，為遠在土耳其受災的鄉親，送去大愛環保毛毯，期許受災受難的人們，感受溫暖的大愛，以及來自遠方的愛與祝福，顏博文執行長也表示，土耳其對於賑災團體的到來以及賑災物資的匯集均非常嚴格把關，慈濟持續關注災情也掌握土耳其的相關需求，隨時調整賑災腳步，以符合當地災民實際的相關需求及幫助。