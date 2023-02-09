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爸爸的最後擁抱！搬出遺體赫見「肉身護兒」　震撼畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Ihlas News）

▲模糊處為父親遺體，當救援人員發現父子兩人時，父親以身體保護兒子，讓兒子得存活。（圖／翻攝自Ihlas News）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其與敘利亞的規模7.8強震迄今奪走1.6萬條性命。在最新曝光的救援影片中，一具男性遺體被挖出，死者以身體保護兒子。男童當時被發現時奇蹟似仍活著，被送往醫院。

Ihlas News報導，這則救援故事發生在敘利亞阿夫林（Afrin），搜救隊在瓦礫堆下發現一對父子，爸爸當時已無生命跡象，但利用身體護住兒子。

報導並未提及這名男童的年齡與現況，但已知孩子被發現當下仍活著，被抬上救護車送往當地醫院。相關畫面在網路上流傳。

▼男童獲救時還活著。（圖／翻攝自Ihlas News）

▲▼ 。（圖／翻攝自Ihlas News）

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