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2023我金山我驕傲健走路跑　2／10開放第1階段報名

▲2023我金山我驕傲健走路跑。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區公所發起「我金山我驕傲健走路跑」活動。（圖／資料照／新北市金山區公所提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區是純樸美麗的小鄉鎮，位在陽明山腳下，擁有豐富的自然景觀資源，金山區公所發起「我金山我驕傲健走路跑」活動，邀請在地居民及各地好友響應，其中第1階段報名時間從10日起，以不同角度看見金山的美；因應疫情穩定及相關規定鬆綁，邁入第3屆的活動將規劃擴大辦理，使更多喜愛戶外運動的民眾有機會參與。

金山區長劉昌松表示，本活動延續前2次經驗在萬金石馬拉松前1日辦理，今年規劃3階段報名，民眾完成報名即可免費參加，全程跑完還可帶回豐富的完賽禮，歡迎大家來到金山以不同角度看見金山的美，更親身蒞臨萬金石著名賽道磺清波浪大道，歡迎萬金石馬拉松選手，提前1天前來金山，可為隔日長跑暖場，同時也促進在地觀光。

▲2023我金山我驕傲健走路跑。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區公所表示，「2023我金山我驕傲健走路跑」活動即將以3階段報名，第1階段為回饋在地及鄰近地區，開放設籍金山、萬里、石門之民眾，本人持身分證件可臨櫃報名，第2階段為全民不限身分線上報名。

另外，第3階段則針對2023年萬金石馬拉松10K或42K選手，於活動當日持今年馬拉松號碼布現場報名參與，歡迎有興趣參加的民眾一起來，並請持續關注「新北市金山區公所」臉書粉專及LINE社群（金山區公所訊息公布欄）相關訊息公告。

▲2023我金山我驕傲健走路跑。（圖／新北市金山區公所提供）

▲「我金山我驕傲健跑」活動。（圖／資料照／新北市金山區公所提供）

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