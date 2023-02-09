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安坑輕軌明正式通車！3/12前免費搭乘　班距、票價懶人包一次看

▲▼新北捷運安坑輕軌2/10通車，通車前光耀金列車測試，新店十四張站轉乘環狀線，列車內部及外觀，捷運人員做最後整備。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北捷運安坑輕軌2/10通車，通車前光耀金列車測試，新店十四張站轉乘環狀線，列車內部及外觀，捷運人員做最後整備。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

安坑輕軌將於2月10日正式通車，新北捷運公司將於當日下午1點正式發出首班車，隨即展開為期一個月的試營運，自2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證於進出站時刷卡皆可免費搭乘，無電子票者須購買單程票，試營運營業時間為上午10點至下午6點。

新北捷運公司表示，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，安坑地區居民前往雙北市區將更加的便捷與快速，正式營運後的每日營業運行時間為6時至24時，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元，新北捷運公司為回饋經常性旅客，也將比照淡海輕軌推出常客回饋金計劃，搭乘每滿200元即可回饋50元，對於經常性搭乘民眾具有相當優惠。

▲▼ 安坑輕軌明正式通車 班距、票價懶人包一次看 。（圖／新北捷運公司提供）

▲安坑輕軌路線圖。（圖／新北捷運公司提供）

自2月10日至3月12日的試營運期間，行駛區間為「全程車」，班距為10分鐘，並將視現場人潮進行滾動式調整，最密班距可達6分鐘。在未來正式收費後的運行模式將分為：K1雙城站運行至K9十四張站，整體行駛時間約為21分鐘的「全程車」以及K6安康站運行至K9十四張站，行駛時間約9分鐘的「區間車」。兩種模式的重疊區間「K6安康站至K9十四張站」，尖峰時間班距平均7.5分鐘，離峰時間班距平均15分鐘；非重疊區間「K1雙城站至K5景文科技大學站」，尖峰時間班距為10-15分鐘，離峰時間班距則為平均15分鐘。

▲▼ 安坑輕軌明正式通車 班距、票價懶人包一次看 。（圖／新北捷運公司提供）

▲安坑輕軌票價一次看。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運公司說，為慶祝安坑輕軌正式通車，2月10日下午1點將舉行試營運首發車啟航供民眾搶先搭乘，搭乘首發車民眾可獲贈通車紀念名信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元，名額只有120名，欲搭乘首發車民眾可於當日中午12點起在安坑輕軌K9十四張站1樓入口處排隊，由新北捷運公司發放號碼牌。新北捷運公司還特別推出以「山形」為概念的DIY可折式導覽手冊供民眾索取，有需求的民眾可以洽詢安坑輕軌K9十四張站旅客服務處。新北捷運公司同時還推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌等三條不同路線，並以工字型軌道造型設計開發精巧可愛的開瓶器，在安坑輕軌K9十四張站販售，限量200組售完為止，每人限購一組。另外在K9十四張站還有「遊植感市集」，以植物及自然、手作主題為主的攤商及現場音樂表演、可加蓋通車紀念章的安坑輕軌通車紀念名信片，還有每份只要350元的超值福袋，歡迎民眾來搭乘安坑輕軌並逛逛市集。

新北捷運公司提醒，試營運期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，進入月台範圍內禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

▲▼新北捷運安坑輕軌2/10通車，通車前光耀金列車測試，新店十四張站轉乘環狀線，列車內部及外觀，捷運人員做最後整備。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北捷運安坑輕軌2/10通車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北捷運安坑輕軌2/10通車，通車前光耀金列車測試，新店十四張站轉乘環狀線，列車內部及外觀，捷運人員做最後整備。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北捷運安坑輕軌2/10通車，通車前光耀金列車測試，新店十四張站轉乘環狀線，列車內部及外觀，捷運人員做最後整備。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北捷運安坑輕軌2/10通車，通車前光耀金列車測試，新店十四張站轉乘環狀線，列車內部及外觀，捷運人員做最後整備。（圖／記者呂佳賢攝）
 

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