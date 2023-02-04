他見乘客擠爆列車「為何台鐵還虧損？」　內行曝2關鍵：根本賺不了

▲台鐵春節人潮爆滿。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每到過年期間台鐵車票總被搶購一空，但自1978年開始台鐵連年虧損，至今債務已超過4千億元。一名網友就好奇，明明看到台鐵的乘客擠爆列車，幾乎沒有空位，即使在冷門時段依舊有許多旅客，為何台鐵還會搞得虧損連連？文章曝光後，內行人直指2個原因，嘆道「根本賺不了啊」。

原PO在PTT發文表示，最近這幾天去環島旅遊，選擇搭乘台鐵的觀光列車，6節車廂中有4節車廂幾乎是全滿的，只有2節車廂的人潮比較少。他搭東部幹線從花蓮開往台東的新自強號，在非假日、上班的尖峰時段，部分車廂也有9成滿，只要有人下車，下一站的人潮就隨即補上，看到這情形讓他不解，詢問「搭火車的人明明很多，可是怎麼台鐵會搞到虧損連連？」

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不少網友看到後紛紛表示，「台鐵退休員工可能跟乘客一樣多」、「台鐵一堆肥貓啊，結果累死真正該補的某些基層」、「逃票的太多」、「因為營收都拿去付退休員工的月退了，那部分金額太大了，賺再多都不夠付」、「一堆人刷卡坐自強啊」、「鐵道運輸本業本來就不會賺」、「我幾乎都搭普悠瑪，每次車上都會遇到拿區間車的票搭普悠瑪的人」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

也有內行人點出2大問題，包括小站過多以及票價太便宜，「很多偏遠的車站都是虧本經營」、「以前的確很賺，但這麼多年來票價一直不漲，然後新車也不賣站票了，外加也不像日本能整車貼滿廣告，沒足夠收入是要怎麼賺錢？」「都不漲價，但繼續通膨，不虧才厲害」、「車站太多也是問題，每個鄉鎮都來爭取，結果只有幾個人搭，根本不符效益」、「台鐵票價已經快三十年沒漲了」、「那個票價太誇張，該漲的還是得漲」、「不能漲價、砍站啊，不然肯定賺錢」、「台鐵多久沒漲票價了去查一查，前幾年還被強迫設一堆小站」。