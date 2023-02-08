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擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲國道客運擋不住高成本，紛紛評估票價和優惠調整。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

人事和物價成本高漲，台北客運、桃園客運、三重客運開出今年第一槍，4條國道客運路線2月13日起調漲優惠票價2到6元，漲幅約3%到9.2%。扛不住高成本，客運調漲票價也將掀起骨牌效應，統聯客運坦言，目前已在跟主管機關溝通爭取中長途國道客運在票價核定上限內調漲。

統聯客運證實，目前已經在跟主管機溝通協調中，希望爭取中長途國道客運調整票價，因油價漲了不少，基本工資又調漲，目前不少國道客運路線票價都未達核定上限，以往優惠空間都由業者吸收，今年過年後，確實一直跟主管機關協調中，爭取在中長途國道客運票價上限內減少優惠幅度。

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國光客運則表示，目前正在盤點國道客運路線未達票價上限是否需要調整，由於萬物齊漲，業者成本也高漲，但票價如果調漲，也要考量經營環境艱困和動態競爭關係，若台鐵沒有漲，國道客運也很難有動作，客運業者不是不想漲，而是不敢漲。

除在現行核定票價上限內調漲外，業者也希望重新檢討和調高票價上限。國光客運表示，國道客運18項成本長年未調，一直有檢討聲音，業者都有希望能夠重新檢討國道客運票價18項成本結構，出發點是為了維持永續經營，客運業最大困境就是駕駛不足，駕駛荒牽涉薪資，業者想要檢討票價增加收入就是希望改經營條件，才能有更具吸引力薪資留住和吸引駕駛。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，公會已著手檢討國道客運18項成本，目前尚未有結論，預計2月底前開會討論，若有定案將提報公路總局審查。

公路總局則表示，目前業者是在票價核定上限內調漲，屬市場機制，沒有違反運價上限規定，公路總局尊重業者的調整；至於業者希望調整國道客運18項成本和票價核定上限，將等公會提出申請後，就會邀請專家學者來審查和檢視。

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