　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

安坑輕軌10日下午1點首班車通車！　前120乘客獲100元兌換券

▲▼安坑輕軌將2月10日通車試營運 。（圖／新北捷運局提供）

▲安坑輕軌將2月10日通車試營運。（圖／新北捷運局提供）

記者崔至雲／新北報導

安坑輕軌將於2月10日正式通車，新北捷運公司將於當日下午1點正式發出首班車，前120位民眾可獲得當日紀念一日票及市集100元兌換券，更推出紀念名信片、紀念章、以及限量「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，數量有限，當天都可以一次買到。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，安坑輕軌獲得交通部核發營運許可函，將於本月10日上午於安坑輕軌K9十四張站舉辦通車典禮，並於當日下午1點舉行首發車啟航，首發車於中午12點在安坑輕軌K9十四張站1樓入口處發放號碼牌供120位民眾搶先搭乘，首班車民眾可獲贈通車紀念名信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元，名額120張發完為止。

新北捷運公司表示，在首發車之後隨即展開為期一個月的試營運免費搭乘活動，自2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證可免費搭乘，試營運營業時間為上午10點至下午18點，此外，還特別推出以「山形」為概念的DIY可折式導覽手冊可供索取，有需求的民眾可以洽詢安坑輕軌K9十四張站旅客服務處。

▲▼安坑輕軌將2月10日通車試營運 。（圖／新北捷運局提供）

▲安坑輕軌發行通車紀念名信片及紀念章。（圖／新北捷運公司提供）

為慶祝安坑輕軌正式通車，新北捷運公司與新北在地知名冠軍啤酒商「啤酒頭」聯合推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌等三條不同路線，並以工字型軌道造型設計開發精巧可愛的開瓶器，售價為588元，限量200組，在安坑輕軌K9十四張站販售，售完為止；同時，現場也有安坑輕軌通車紀念名信片可供購買，還有通車紀念章供民眾使用，試營運期間現場還有「遊植感市集」，推出以植物及自然、手作主題為主的攤商品牌及現場音樂表演，新北捷運公司也推出自有商品福袋，每份只要350元，鼓勵民眾來搭乘安坑輕軌逛市集。

▲▼安坑輕軌將2月10日通車試營運 。（圖／新北捷運局提供）

▲新北捷運公司發行「好事乘3」安坑輕軌通車限定紀念禮盒。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運公司說，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間，通車後安坑地區居民前往雙北市區將更加的便捷與快速，沿線周邊社區也有4條公車路線通往輕軌站，分別為安坑1線【二叭子植物園-台北小城】、安坑2線【黎明清境-玫瑰中國城】、安坑3線【綠野香坡-安忠路】、安坑5線【五城社區-耕莘安康院區】，希望能提供當地居民更優質的出行選擇及更好的搭乘服務。

新北捷運公司提醒，試營運期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程戴口罩、保持社交安全距離，進入月台範圍內禁止飲食，確保旅客搭乘安全。
 

ET快訊
全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭
勒索安于晴泰警慘了！　「觸刑法2重罪」最高可判死刑
輸送帶「迴轉壽司」沒了！　日本壽司郎宣布3項新營運方式
花3元中百萬！　11、12月雲端發票專屬獎中獎清冊曝
未來一周降雨3階段變化！　一圖看降雨熱區
享年31歲！陸「飛鏢女神」離世　曾奪世界冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沖繩擬練「台灣有事」逃難計畫　馬文君批中央：台澎金馬逃到哪？

網路聲量被陳建仁超車！　賴清德2024總統選舉「兩大隱憂」曝光

黃建嘉批林明溱「非好縣長」　國民黨：賴清德輔選起手式惡質負面

內容9成像！綠委也曾提砍卸任元首禮遇　酸王鴻薇：謝謝賞識

安坑輕軌10日下午1點首班車通車！　前120乘客獲100元兌換券

4人爭奪南投立委補選　 2月7日抽號次、3月4日投票

2024總統大選綁立委選舉　中選會3月決定投票日期

出席行政院會提3大議題　張善政：獲得非常正面回應

2024柯文哲遇棄保？　沈富雄評總統大選民調：「他」穩贏

「不是徐巧芯說了算！」　黃光芹籲朱立倫辦初選：讓制度決定一切

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

沖繩擬練「台灣有事」逃難計畫　馬文君批中央：台澎金馬逃到哪？

網路聲量被陳建仁超車！　賴清德2024總統選舉「兩大隱憂」曝光

黃建嘉批林明溱「非好縣長」　國民黨：賴清德輔選起手式惡質負面

內容9成像！綠委也曾提砍卸任元首禮遇　酸王鴻薇：謝謝賞識

安坑輕軌10日下午1點首班車通車！　前120乘客獲100元兌換券

4人爭奪南投立委補選　 2月7日抽號次、3月4日投票

2024總統大選綁立委選舉　中選會3月決定投票日期

出席行政院會提3大議題　張善政：獲得非常正面回應

2024柯文哲遇棄保？　沈富雄評總統大選民調：「他」穩贏

「不是徐巧芯說了算！」　黃光芹籲朱立倫辦初選：讓制度決定一切

「唐澤貴洋」恐嚇桃捷嗆丟汽油彈　警方查出IP來自荷蘭

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

快訊／高雄三民區4層樓透天厝冒火煙　消防人員佈線搶救

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

唐西奇右腳踝受傷退場　主帥奇德：明日更新狀況

凍乾雙饗宴買1送1！2／8中午12點鎖定東森購物　滿額抽60包衛生紙

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

竊賊潛入情趣用品公司　偷走「24K金按摩棒」一支要價台幣55萬

飯後胃堵堵？營養師推「2種橘黃色水果」助消化　不吃藥也OK

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

政治熱門新聞

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

曹興誠公開「新加坡國籍放棄證明書」

「蔡賴」主張不一樣？　郭正亮斷言：賴清德「講這句」一定落選

郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

「徐巧芯大戰費鴻泰」誰贏？　沈富雄驚人預言結局

郭正亮：陳建仁這1招恐害慘賴清德

新北安坑輕軌10日通車！　侯友宜宣布：民眾免費試乘一個月

民進黨2024不論誰選「副總統都是她」　蕭美琴回應了

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

趙少康連3批陳建仁　要求中研院解釋這件事

台灣燈會將登場！創下這3項紀錄

台灣燈會將登場　蔣上任後最大挑戰

王鴻薇提案總統卸任禮遇金砍到7.5萬　他酸：你的258萬選舉補助款呢？

曹興誠控她惡意誹謗　徐巧芯回嗆：有種直接告啦！

更多熱門

相關新聞

新北安坑輕軌10日通車！　侯友宜宣布：民眾免費試乘一個月

新北安坑輕軌10日通車！　侯友宜宣布：民眾免費試乘一個月

交通部昨日核發安坑輕軌營運許可，新北市府訂於10日通車試營運。新北市長侯友宜今（3）日宣布，安坑輕軌已獲交通部核定了，所有改善事項也已經改善完畢，2月初就會開始來正式通車營運，預計讓民眾免費試搭一個月。

春節市集湧逾30萬人潮　潮州消防趁機防火宣導

春節市集湧逾30萬人潮　潮州消防趁機防火宣導

年輕人最愛商圈！　北市店租王奪冠黑馬移轉中山區

年輕人最愛商圈！　北市店租王奪冠黑馬移轉中山區

春節交通疏導措施出爐　到墾丁怎麼走看這裡

春節交通疏導措施出爐　到墾丁怎麼走看這裡

高雄「駁二小夜埕」春節連8天登場

高雄「駁二小夜埕」春節連8天登場

關鍵字：

安坑輕軌市集兌換券

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面