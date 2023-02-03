安坑輕軌10日下午1點首班車通車！　前120乘客獲100元兌換券

▲安坑輕軌將2月10日通車試營運。（圖／新北捷運局提供）

記者崔至雲／新北報導

安坑輕軌將於2月10日正式通車，新北捷運公司將於當日下午1點正式發出首班車，前120位民眾可獲得當日紀念一日票及市集100元兌換券，更推出紀念名信片、紀念章、以及限量「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，數量有限，當天都可以一次買到。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，安坑輕軌獲得交通部核發營運許可函，將於本月10日上午於安坑輕軌K9十四張站舉辦通車典禮，並於當日下午1點舉行首發車啟航，首發車於中午12點在安坑輕軌K9十四張站1樓入口處發放號碼牌供120位民眾搶先搭乘，首班車民眾可獲贈通車紀念名信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元，名額120張發完為止。

新北捷運公司表示，在首發車之後隨即展開為期一個月的試營運免費搭乘活動，自2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證可免費搭乘，試營運營業時間為上午10點至下午18點，此外，還特別推出以「山形」為概念的DIY可折式導覽手冊可供索取，有需求的民眾可以洽詢安坑輕軌K9十四張站旅客服務處。

▲安坑輕軌發行通車紀念名信片及紀念章。（圖／新北捷運公司提供）

為慶祝安坑輕軌正式通車，新北捷運公司與新北在地知名冠軍啤酒商「啤酒頭」聯合推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌等三條不同路線，並以工字型軌道造型設計開發精巧可愛的開瓶器，售價為588元，限量200組，在安坑輕軌K9十四張站販售，售完為止；同時，現場也有安坑輕軌通車紀念名信片可供購買，還有通車紀念章供民眾使用，試營運期間現場還有「遊植感市集」，推出以植物及自然、手作主題為主的攤商品牌及現場音樂表演，新北捷運公司也推出自有商品福袋，每份只要350元，鼓勵民眾來搭乘安坑輕軌逛市集。

▲新北捷運公司發行「好事乘3」安坑輕軌通車限定紀念禮盒。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運公司說，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間，通車後安坑地區居民前往雙北市區將更加的便捷與快速，沿線周邊社區也有4條公車路線通往輕軌站，分別為安坑1線【二叭子植物園-台北小城】、安坑2線【黎明清境-玫瑰中國城】、安坑3線【綠野香坡-安忠路】、安坑5線【五城社區-耕莘安康院區】，希望能提供當地居民更優質的出行選擇及更好的搭乘服務。

新北捷運公司提醒，試營運期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程戴口罩、保持社交安全距離，進入月台範圍內禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

