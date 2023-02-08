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美政府「中國間諜氣球」簡報會！召集40國外交官　曝1裝置露餡了

▲▼中國間諜氣球、美中關係、中美關係。（圖／路透）

▲中國間諜氣球進入美國領土，據透露，美國已向40個國家的將近150名外交官員進行相關簡報。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國高級官員與外交官7日向媒體透露，美方在華盛頓和北京舉行簡報會，向來自40個國家的外交官員就1月底進入美國領空的中國間諜氣球一事進行簡報，希望確保能與更多容易受到相關行動影響的國家分享情報。知情人士指出，美方宣稱氣球是由解放軍所控制，且從電力裝置就可知道這並不僅是一顆氣象氣球。

根據路透社報導，一名美國高官透露，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）於6日在華府向來自40個外國使館的近150名外交人員進行簡報；同一時間在北京，美國駐華大使館6日與7日也召集了外國外交官，說明了美國對間諜氣球的調查結果。這則消息最先是由《華盛頓郵報》報導，但美國國務院並未立即回應媒體。

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲根據參加會議的知情人士透露，美方表示中國間諜氣球裝有太陽能板，證明其所需電力大於一般氣象氣球。（圖／路透）

這名官員表示，美國國務院還向世界各地的美國使團發送了有關氣球事件的資料，以便與盟友和夥伴分享。一名參加討論的駐北京外交官表示，在北京舉行的簡報會上，華府提供的訊息指出，這顆飛越美國軍事基地的氣球，並非北京所說的民用氣象科研飛艇，而是一艘用於間諜活動的飛艇，而且氣球是由中國解放軍所控制的。

另一名參加北京簡報會的外交官說，他們聽取的報告稱氣球上裝有太陽能電板，這代表它所需的能量比氣象科研氣球還要更大，而且飛行路徑不符合自然風向。美國官員稱，氣球上還裝設了轉向用的舵和螺旋槳。

一位駐華亞洲防務外交官則說，「綜合美方簡報與我們自己對這類氣球的理解，以及中國迄今拒絕揭露擁有這類氣球的公司或實體，我們很難相信這是一顆民用的氣象氣球。」《華郵》報導稱，儘管分析人士暫不清楚「氣球艦隊」的規模，但一名美國官員透露，中國自2018年以來已經進行數十次任務，使用的是一家中國私人企業提供的技術。

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