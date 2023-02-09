土耳其強震40秒「國土移動3公尺」　地質學家震驚

▲7.8強震重創土耳其、敘利亞。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成兩國已超過1.1萬人死亡、5萬多人輕重傷，失蹤人數難以估計。義大利一間地質研究機構表示，這次土耳其邊境強震發生後，造成安納托利亞半島發生偏移，土耳其的國土往西南方向移動了3公尺。

綜合外媒報導，義大利國立地球物理與火山學研究所（INGV）主席多喬尼（Carlo Doglioni）告訴媒體，這次7.8強震發生在安納托利亞、阿拉伯及非洲板塊的交匯處，根據他們現有的資料分析後，發現阿拉伯板塊往東北方向偏移了3公尺，導致安納托利亞板塊相對往西南移動了3公尺。

▲義大利地質學家發現，地震造成安納托利亞板塊移動3公尺。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

多喬尼說，這一切發生在短短30至40秒，就好像土耳其正在移動一般，至於詳細究竟移動了多長的距離，待分析最新的衛星圖像後才能得知。他也強調，這次地震發生的位置，一直是地震活躍的地區，也是地中海最危險的地區之一，過去數個世紀就曾發生多次破壞嚴重的大地震，而類似的地震可能會再次發生。

美國地質調查所（USGS）則分析，這場地震發生在東安納托利亞斷層內（East Anatolia Fault），非洲板塊及阿拉伯板塊沿著斷層向東北方向偏移了3到3.5公尺。阿拉伯板塊一般每年沿東安納托利亞斷層往北方、東北方移動15至20毫米，安納托利亞板塊則每年往西南方向移動21毫米。