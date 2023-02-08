土耳其地震死亡超過「1.1萬人」　總統視察重災區承諾發放1.6萬元

Kahramanmaraş | Deprem Bölgesi Basın Açıklamasıhttps://t.co/R1CkfQL3xl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2023

記者林彥臣／綜合報導

土耳其規模7.8強震在土耳其與敘利亞兩國總共造成1.1萬人死亡。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）8日前往南部重災區視察，親眼目睹大地震所造成的破壞，並且承諾每戶發放10,000 土耳其里拉（約新台幣1.6萬元）的援助款。但當地災民也反映，政府對地震發生後的救援行動反應遲緩，這一切都讓他們感到越來越憤怒。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）視察地震重災區，並且發表談話。（圖／翻攝自推特／@tcbestepe）



土耳其報告至少有 8,574 人死亡，49,133 人 受傷。據敘利亞官方媒體報導，在敘利亞政府控制的地區，至少有 1,262 人死亡，2,285 人受傷。在反抗軍控制的敘利亞西北部，救援人員記錄了 1,400 多人死亡和 2,700 人受傷。

根據《華盛頓郵報》報導，艾爾段在災區現場承諾，會向受害者提供經濟援助，並表示政府將提供酒店床位來幫助那些因地震而無家可歸的人，「我們的公民不需要擔心；我們永遠不會讓他們無家可歸。」

艾爾段還宣布，計劃向「每個家庭」發放 10,000 土耳其里拉的援助款。但目前尚不清楚究竟誰有資格獲得援助款。