賴清德：盤整區域立委選情　估4月討論

▲民進黨主席賴清德今首度主持主委會議，晚間和與會者餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選戰開跑，民進黨主席賴清德8日首度主持全國縣市黨部主委會議及餐敘，據轉述，賴會中表示，希望民進黨不只是政治的組織，也可以舉辦捐血等公益、軟性活動，與社會各個階層做互動，並特別談到破除謠言、人才培育等任務，另亦請黨部主委提出各縣市區域立委人選的分析報告，希望盡快進行提名作業，推估時程可能落在今年4、5月份。

對於黨內最關注的立委提名作業，據轉述，賴清德會末請黨部主委在1個月內提出分析報告，彙整各縣市區域立委的選情狀況等背景資料給他參考，藉此了解各縣市地方黨部主委的觀察，未來不管是要初選或徵召，提請中執會討論時，可循此作為判斷依據；至於是否觸及提名時程，賴在會中僅提到希望盡快，估時程會落在4、5月份。

與會者表示，賴清德席間勉勵各縣市黨部主委說，各位輔選時辛苦工作，他都看在眼裡，並分享在競選黨主席期間跑遍全台19個縣市，把黨員們的意見都彙整起來了，未來黨務革新及檢討，必須拜託主委們團結一致，一起來貫徹和推動。

此外，賴清德特別談到破除謠言的工作，直指很多支持者會透過電視、手機接收到攻擊民進黨的訊息，倘若沒有及時澄清和回擊，漸漸地會使黨員自信心不足，民進黨恐在輿論上面居於劣勢，因此，拜託主委們在組織佈建、訊息回應方面可以與中央黨部同步，讓基層組織可以結合新聞輿情及新媒體中心的訊息，一起來破除謠言。