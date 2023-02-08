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民進黨斬學倫爭議「切結書」曝光　賴清德：要禁得起檢驗

▲▼賴清德整肅學倫，民進黨中執會通過提案。（圖／民進黨提供）

▲未來代表民進黨參選前須先簽署「學倫切結書」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德宣示徹底解決學倫問題，他8日於中執會後發表談話，公布民進黨將秉持誠實信用、公平公正、取得社會的信任等3原則，率先提出機制，盼民進黨日後進行選舉時，候選人的學歷禁得起檢驗，不至於發生九合一選舉期間發生的事情。根據新制，2024代表民進黨參選總統及立委者，須先簽署「學位論文學術倫理聲明書」，若學位論文涉及造假、變造、抄襲、由他人代筆等舞弊，將受黨紀嚴厲之處分。

▲▼賴清德整肅學倫，民進黨中執會通過提案。（圖／民進黨提供）

民進黨去年九合一選舉大敗，新竹市前市長林智堅在選舉期間遭控論文涉抄，接連被台大及中華大學撤銷碩士學位，當時時任黨主席的總統蔡英文表態支持林智堅，引發輿論譁然，被指為左右選情的關鍵因素之一。

民進黨中執會今天通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，直指由於2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及民進黨形象，因此訂定「學位論文學術倫理聲明書」，由民進黨擬參與提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核的把關機制，未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不
列入民進黨提名所認可的學位，且中央黨部得設立審查小組，對公職候選人所列學位的論文進行查對，並得請候選人說明。

賴清德更罕見地在中執會後親自發表談話，同時回應媒體提問。針對媒體關切，如果論文有抄襲，但是登記參選時沒有使用該學歷，民進黨就不會管參選人的論文真偽嗎？賴清德回應，本身沒有使用學歷，當他來參加初選時，沒有登記這項學歷，黨自然無權針對學歷問題與否做處理，「我們希望每一個黨內同志來參加初選，最後代表黨進行大選的時候，他的每一項學歷都是禁得起檢驗的。」

黨秘書長許立明會中說明，新機制將規範2024總統、立委參選人，不是為了取代學校所授予的學位，或者為了取消學校學倫會所判定的學位真偽，未來在登記總統及立委初選時，希望所有參選人能夠簽署聲明書，同意「本人已自我檢核，確認無違反學術倫理情事，上述學位論文如有造假、變造、抄襲、由他人代筆，或涉及其他舞弊，有違著作權及學術倫理之情事，致本黨聲譽受損，願受黨紀嚴厲之處分」以及「本人同意授權由民主進步黨審查小組進行相似度比對，或向學校或相關機關進行查證，以昭社會公信」等規定。

針對未來如何進行學位論文查對機制，許立明說明，民進黨將循3步驟進行：第一階段是簽署學位論文學術倫理聲明書，但若候選人沒有登記該學歷無須簽署，第二階段是審查小組進行相似度比對，相似度超過該大學（學院）設定的標準，就進入第三階段，最後階段是由審查小組檢視論文，內容引用程序是否完備，並得請候選人協助說明。

▲▼民進黨主席賴清德中執會後發表談話。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨主席賴清德於中執會後發表談話。（圖／記者呂晏慈攝）

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